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Ученые: Фекальные бактерии обнаружены на сенсорных экранах в McDonald's
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Ученые: Фекальные бактерии обнаружены на сенсорных экранах в McDonald's

Британские микробиологи предупреждают об опасности контакта с сенсорными экранами машин, установленных в McDonald's для осуществления самостоятельного заказа. Специалисты исследовали аппараты в ряде заведений сети и обнаружили на них фекальные бактерии.
Ученые: Фекальные бактерии обнаружены на сенсорных экранах в McDonald's

Эксперты взяли пробы с экранов машин самообслуживания в шести кафе McDonald's, расположенных в Лондоне и Бирмингеме. Доктор Пол Матавеле, старший преподаватель по микробиологии в столичном университете, провел исследование, подтвердившее наличие на сенсорных устройствах нескольких видов опасных микробов, включая стафилококк, способный вызвать синдром токсического шока.

Фекальные бактерии, отметил специалист, попадая в организм самостоятельно делающего заказ и потом употребляющего пищу человека, становятся причиной серьезной инфекции. Представитель McDonald's в ответ на сообщение об опасности машин самообслуживания с сенсорными дисплеями заявил, что в заведениях компании аппараты очищаются по несколько раз в день, а клиентам предоставляется возможность помыть руки перед едой.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 15:06

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