Ученые: Фекальные бактерии обнаружены на сенсорных экранах в McDonald's





Эксперты взяли пробы с экранов машин самообслуживания в шести кафе McDonald's, расположенных в Лондоне и Бирмингеме. Доктор Пол Матавеле, старший преподаватель по микробиологии в столичном университете, провел исследование, подтвердившее наличие на сенсорных устройствах нескольких видов опасных микробов, включая стафилококк, способный вызвать синдром токсического шока.Фекальные бактерии, отметил специалист, попадая в организм самостоятельно делающего заказ и потом употребляющего пищу человека, становятся причиной серьезной инфекции. Представитель McDonald's в ответ на сообщение об опасности машин самообслуживания с сенсорными дисплеями заявил, что в заведениях компании аппараты очищаются по несколько раз в день, а клиентам предоставляется возможность помыть руки перед едой.