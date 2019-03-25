Роскосмос анонсировал создание первого медицинского беспилотного трамвая





По его словам, опытный образец разрабатывается вместе со специалистами Центра Хруничева, Усть-Катавского трамвайного завода, а также компании «Инвитро». Стоит отметить, что в данном транспортном средстве пассажиры смогут по пути на роботу пройти медицинское обследование. Такие медицинские беспилотники будут направлены в региональные центры. Это в первую очередь касается городов-миллионников.Глава Роскосмоса отмечает, что создание нового трамвая обойдётся дешевле покупки аналога на российском рынке. По его словам, трамваи, покупаемые властями города в настоящее время, расцениваются примерно в 36 000 000 рублей. А вот новый транспорт обойдётся в 26 000 000 рублей.