Роскосмос анонсировал создание первого медицинского беспилотного трамвая
Представители Роскосмоса анонсировали создание первой современной версии медицинского беспилотного трамвая. Об этом рассказал Дмитрий Рогозин, являющийся главой госкорпорации.
По его словам, опытный образец разрабатывается вместе со специалистами Центра Хруничева, Усть-Катавского трамвайного завода, а также компании «Инвитро». Стоит отметить, что в данном транспортном средстве пассажиры смогут по пути на роботу пройти медицинское обследование. Такие медицинские беспилотники будут направлены в региональные центры. Это в первую очередь касается городов-миллионников.
Глава Роскосмоса отмечает, что создание нового трамвая обойдётся дешевле покупки аналога на российском рынке. По его словам, трамваи, покупаемые властями города в настоящее время, расцениваются примерно в 36 000 000 рублей. А вот новый транспорт обойдётся в 26 000 000 рублей.
По его словам, опытный образец разрабатывается вместе со специалистами Центра Хруничева, Усть-Катавского трамвайного завода, а также компании «Инвитро». Стоит отметить, что в данном транспортном средстве пассажиры смогут по пути на роботу пройти медицинское обследование. Такие медицинские беспилотники будут направлены в региональные центры. Это в первую очередь касается городов-миллионников.
Глава Роскосмоса отмечает, что создание нового трамвая обойдётся дешевле покупки аналога на российском рынке. По его словам, трамваи, покупаемые властями города в настоящее время, расцениваются примерно в 36 000 000 рублей. А вот новый транспорт обойдётся в 26 000 000 рублей.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 15:41