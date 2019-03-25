В Сети упрекнули Дмитрия Тарасова, не поздравившего бывшую тёщу с днём рождения





Поклонники бывшей семейной пары Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой хорошо помнят, что в браке с ведущей «Дома-2» футболист всячески старался демонстрировать свою любовь к её маме. Несмотря на это, фанаты не забыли и то, что несколько лет назад в день рождения якобы горячо любимой тёщи спортсмен отправился в театр в компании с сестрой именно за счёт матери Ольги Бузовой.В этом году 24 марта подписчики Дмитрия Тарасова в Instagram резко отреагировали на его новую публикацию, в тексте которой тот пожелал всем хорошего настроения, упрекнув спортсмена, не поздравившего бывшую тёщу с днём рождения. Некоторые пользователи не без сарказма предположили в комментариях, что футболист, возможно, обратился в посте именно к матери Ольги Бузовой, но завуалировал своё поздравление так, чтобы не обидеть нынешнюю тёщу.