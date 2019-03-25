АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Фекальные бактерии обнаружены на сенсорных экранах в McDonald's
EUR 72.59 USD 63.77
Курс валют на 23.03.2019

В Сети упрекнули Дмитрия Тарасова, не поздравившего бывшую тёщу с днём рождения

Фанаты в Сети упрекнули Дмитрия Тарасова за то, что не поздравил бывшую тёщу с днём рождения. Футболист в этот день хоть и опубликовал в своём Instagram новый пост, но в нём просто пожелал всем хорошего настроения.
В Сети упрекнули Дмитрия Тарасова, не поздравившего бывшую тёщу с днём рождения

Поклонники бывшей семейной пары Дмитрия Тарасова и Ольги Бузовой хорошо помнят, что в браке с ведущей «Дома-2» футболист всячески старался демонстрировать свою любовь к её маме. Несмотря на это, фанаты не забыли и то, что несколько лет назад в день рождения якобы горячо любимой тёщи спортсмен отправился в театр в компании с сестрой именно за счёт матери Ольги Бузовой.

В этом году 24 марта подписчики Дмитрия Тарасова в Instagram резко отреагировали на его новую публикацию, в тексте которой тот пожелал всем хорошего настроения, упрекнув спортсмена, не поздравившего бывшую тёщу с днём рождения. Некоторые пользователи не без сарказма предположили в комментариях, что футболист, возможно, обратился в посте именно к матери Ольги Бузовой, но завуалировал своё поздравление так, чтобы не обидеть нынешнюю тёщу.



 
+Дзен +Яндекс новости
Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 15:00

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Роскосмос анонсировал создание первого
Астрономы: Юпитер мог сформироваться
Анфиса Чехова показала идеальные формы
Инсайдер: Samsung Galaxy Note 10
В Москве мужчина умер в квартире
Миссия к Тритону: NASA планирует
Ученые: Фекальные бактерии обнаружены
Ferrari выпустил эксклюзивный
В Сети упрекнули Дмитрия Тарасова, не
Ольга Бузова раскритикована в Сети за
Ольга Бузова в Instagram заявила, что
Елена Беркова в интервью воздержалась
Huawei выпустила смартфоны Enjoy 9e и
Ученые: Человечеству угрожает
Дисплей Sony Xperia 1 постоянно будет
Ученые из США обнаружили связь между
Сын Михаила Трухина страдал от
Apple представит новый игровой сервис
Яна Рудковская заработала на первую
В Индии полиция задержала
«Готовлю домашнего массажиста»: Эвелина
София Ротару посетила день рождения
АвтоВАЗ проведёт обновление автомобиля
Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди
Учёные: Помощь в уходе за потомством
Сергей Шнуров планирует больше времени
Подписка на видеосервис компании Apple
Располневшая звезда «Дома-2» Дарья
"Есть все, но в меру": Виктория
Британские учёные открыли ген богатства
Просмотреть все новости