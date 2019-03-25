Елена Беркова в интервью воздержалась от оценки интимной жизни с бывшим мужем





Бывшая проектантка «Дома-2» Елена Беркова, которая давно зарекомендовала себя в качестве успешной актрисы в фильмах для взрослых, шокировала поклонников, заявив о разводе с Андреем Стояновым. Как выяснилось, разойтись супруги решили тихо, а потому долгое время оба хранили молчание о случившемся.Теперь же Елена Беркова решилась на новое откровенное интервью журналу «СтарХит», в котором рассказала о сложностях в отношениях с мужчиной, но воздержалась от оценки качества интимной жизни с бывшим мужем. На вопрос журналистов о том, устраивал ли её секс с Андреем Стояновым, знаменитость коротко заявила, что совершенству нет предела, стараясь таким образом казаться максимально сдержанной и невозмутимой.Кроме того, Беркова раскрыла главную причину развода с экс-супругом — он не смог стать надёжной опорой и защитой, на которой и должна держаться семья. Несмотря на неудачу в браке, актриса, как она сама заявила в интервью, всегда найдёт место в своей жизни для мужчин.