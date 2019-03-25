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Елена Беркова в интервью воздержалась от оценки интимной жизни с бывшим мужем

Актриса и бывшая участница телестройки «Дом-2» Елена Беркова в новом интервью воздержалась от оценки качества интимной жизни с бывшим мужем. Звезда отметила, что совершенству нет предела, но и критиковать мужчину также не стала.
Елена Беркова в интервью воздержалась от оценки интимной жизни с бывшим мужем

Бывшая проектантка «Дома-2» Елена Беркова, которая давно зарекомендовала себя в качестве успешной актрисы в фильмах для взрослых, шокировала поклонников, заявив о разводе с Андреем Стояновым. Как выяснилось, разойтись супруги решили тихо, а потому долгое время оба хранили молчание о случившемся.
Елена Беркова в интервью воздержалась от оценки интимной жизни с бывшим мужем

Теперь же Елена Беркова решилась на новое откровенное интервью журналу «СтарХит», в котором рассказала о сложностях в отношениях с мужчиной, но воздержалась от оценки качества интимной жизни с бывшим мужем. На вопрос журналистов о том, устраивал ли её секс с Андреем Стояновым, знаменитость коротко заявила, что совершенству нет предела, стараясь таким образом казаться максимально сдержанной и невозмутимой.
Елена Беркова в интервью воздержалась от оценки интимной жизни с бывшим мужем

Кроме того, Беркова раскрыла главную причину развода с экс-супругом — он не смог стать надёжной опорой и защитой, на которой и должна держаться семья. Несмотря на неудачу в браке, актриса, как она сама заявила в интервью, всегда найдёт место в своей жизни для мужчин.



 
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Культура / ШоуБиз
Добавил: Oksana Сегодня, 14:52

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