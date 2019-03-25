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Ferrari выпустил эксклюзивный экстремальный суперкар Prototipo

В Instagram-аккаунте Ferrari появился тизер трекового суперкара компании Prototipo. Вышедший в едином экземпляре транспорт уже назвали самым экстремальным в рамках программы Special Project.
Ferrari выпустил эксклюзивный экстремальный суперкар Prototipo

Внешний вид и технические параметры Ferrari Prototipo по-настоящему восхищают. В ролике можно увидеть, что двухдверный кар станет отличаться карбоновыми кузовными панелями, мощным задним антикрылом и находящимися спереди крыльями с вентиляционными пробоинами. Салон с рулем в стиле автомобилей из «Формулы-1» свидетельствует об ориентации машины в сторону трека, и вполне вероятно его дальнейшее оснащение допуском на дороги общего использования.

Функционирует Ferrari Prototipo на 6,3-литровом моторе V12, способном выдавать 963 лошадиных силы и 900 Нм крутящего момента. Трансмиссия суперкара - роботизированная система на семь ступеней. Первые 100 км новинка набирает всего за три секунды. О стоимости и старте продаж Prototipo пока данных нет.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 15:00

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