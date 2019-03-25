Ученые: Человечеству угрожает смертельный вирус





Исследователи говорят, что из-за планетарного потепления из-под снега появляются тела людей и животных. Тает лед не только на полюсах, но и в горах, к примеру, на Эвересте. Сейчас специалисты стараются уносить останки сразу после их обнаружения, однако следующая волна тепла спровоцирует обнажение трупов более давних людей, в которых, утверждают ученые, содержатся смертельные вирусы, и они активизируются, как только окажутся в комфортной атмосфере. После этого ожидается их распространение по всей планете.Ранее климатологи PNAS уже нашли в Арктике опасную инфекцию, возраст которой примерно 30 тыс. лет. Также, ученые из Америки дают прогнозы, что в результате увеличения концентрации диоксида углерода скоро исчезнут облака. Данное явление способствует резкому изменению климата, на Земле повысится температура.Известно, что в местности Российской Федерации потепление идет с гораздо большей скоростью, чем на каких-либо других территориях. В промежуток времени с 1976 по 2017 года средний показатель температуры воздуха вырос на 1,8 градуса.