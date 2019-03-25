Ученые из США обнаружили связь между оргазмом и домашними делами





Заокеанские специалисты провели два больших опроса среди супружеских пар низкого и среднего уровня доходов, а после получения нужной информации и ее анализа сумели обнаружить причинную связь. Они определили, что больше 30 лет назад возлюбленные распределяли все дела по ведению домашнего хозяйства намного реже, большую часть работы выполняли жены, но со временем ситуация изменилась.В современном мире люди чаще разделяют дела по дому, поэтому сегодня представительницы прекрасного пола все больше начинают испытывать оргазм. Чем больше жена занимается мойкой посуды, приготовлением пищи и уборкой, тем ей в меньшей степени нравится секс, но если эти обязанности распределяют справедливо, то удовольствие от интима они получают чаще. У мужчин такой связи эксперты не нашли.