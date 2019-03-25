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«Готовлю домашнего массажиста»: Эвелина Бледанс понежилась в пене на отдыхе в Турции

Эвелина Бледанс вместе с сыном Семеном посетила спа-салон. В Instagram-микроблоге знаменитость обнародовала видео, показав поклонникам, как она нежится в пене, а ее наследник «помогает» массажисту.
«Готовлю домашнего массажиста»: Эвелина Бледанс понежилась в пене на отдыхе в Турции

Актриса лежит на столе, напевая веселую песню, а вокруг нее суетятся специалист и ее сын. Массажист под зорким взглядом маленького помощника обволакивает звезду пеной. Мальчик невероятно увлечен процессом, не капризничает, позволяя матери полностью расслабиться. «Готовлю домашнего массажиста», - отметила Бледанс.

Поклонники в который раз восхитились взаимоотношениями актрисы и ее особенного сына. Знаменитость старается относиться к наследнику, родившемуся с синдромом Дауна, как к обычному ребенку. Бледанс часто появляется с Семеном на светских мероприятиях, ездит с ним на отдых. Все это мотивирует семьи с подобными детьми.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:30

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