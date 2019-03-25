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Apple представит новый игровой сервис для геймеров

В рамках пресс-конференции корпорация Apple продемонстрирует новые программные продукты и сервис на основе системы подписки. За доступ к некоторым платным играм геймеры будут платить ежемесячно.
Apple представит новый игровой сервис для геймеров

25 марта бренд Apple проведет пресс-конференцию, где будет продемонстрирован целый ряд новых программ, а именно, сервис потоковой передачи видео и новостной сервис.

По словам источников, Apple на этой конференции представит непредвиденную новинку - новый игровой сервис на основе системы подписки для девайсов, которые работают на операционной системе iOS. У владельцев гаджетов теперь будет возможность играть в платные игры App Store без необходимости их покупки онлайн.

Источники сообщают, что презентовать инновацию компания может сегодня, или же в другой ближайший день. Известно также, что корпорация Apple ведет диалог на тему контента данного сервиса со своими партнерами.

Для доступа к играм пользователям нужно платить каждый месяц. В зависимости, сколько времени геймеры будут проводить в игре, компания Apple планирует переводить часть заработанных денег разработчикам. Стоимость услуги пока не уточняется.



 
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Технологии
Добавил: Кармалита Юлия Сегодня, 13:46

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