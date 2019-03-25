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Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди разводится спустя четыре месяца после свадьбы

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Елизавета Триандафилиди призналась, что рассталась с Алексеем Чайчицем.
Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди разводится спустя четыре месяца после свадьбы

По словам длинноволосой красавицы, отныне она - свободная девушка.

Не секрет, что в конце прошлого года Триандафилиди и Чайчиц расписались. Влюбленные решили отложить торжественную часть на лето 2019 года, так как хотели заработать на роскошную свадьбу.

По этой причине Алексей практически сразу же улетел в Китай, где продолжает работать моделью. В свою очередь Елизавета планировала составить избраннику компанию, чтобы совместно заработать денег не только на шикарное бракосочетание, но и на приобретение собственной недвижимости в Москве.
Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди разводится спустя четыре месяца после свадьбы

Впрочем, выяснилось, что планам экс-героев телестройки «Дом-2» не суждено было воплотиться в жизнь. Известно, что Триандафилиди так и не смогла улететь к Чайчицу в Китай, так как по-прежнему решает конфликт с бывшим супругом, отобравшим у блондинки дочь.

Правда, оказалось, что Елизавета больше не планирует лететь к Алексею. Дело в том, что блондинка несколько часов назад сообщила у себя на страничке в Instagram, что разводится с избранником.
Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди разводится спустя четыре месяца после свадьбы

Нужно сказать, что экс-участница «Дома-2» не стала озвучивать подписчикам причину расставания с Чайчицем и указала на то, что просто устала повторять одно и тоже.

К слову, подобное известие повергло в шок преданных поклонников Елизаветы и Алексея. По словам фанатов, теперь они понимают, почему Чайчиц на днях объявил у себя в профиле, что набирает на работу девушек «18+».



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 13:20

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