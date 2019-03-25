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Сын Михаила Трухина страдал от недостатка внимания отца после развода родителей

Наследник известного актера Михаила Трухина Егор пошел по стопам знаменитого отца, выбрав для себя карьеру режиссера и актера. 22-летний сын звезды «Улиц разбитых фонарей» признался, что всегда гордился папой, но ему очень не хватало его внимания после развода родителей.
Сын Михаила Трухина страдал от недостатка внимания отца после развода родителей

Егор Трухин и его сестра Дарья появились у актера в браке с Любовью Ельцовой. Наследник часто бывал у отца на съемочной площадке, что стало наиболее ярким воспоминанием детства. Супруги, много лет прожившие вместе и воспитывающие двоих совместных детей, в 2007 году приняли решение расстаться. Развод родителей стал для их 7-летнего сына настоящей трагедией. Мальчик сблизился с матерью, но общения с отцом ему очень не хватало.

Наследник и родитель наладили связь, когда Егор Трухин поступил в школу Табакова, а затем в ГИТИС на режиссерский факультет. Они стали слышать и понимать друг друга, что особенно радует обоих. Молодой актер снимается в фильме «90-е. Весело и громко», совмещая работу в кадре с изучением азов его постановки, и мечтает когда-нибудь создать собственный киношедевр.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:58

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