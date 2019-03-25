Сын Михаила Трухина страдал от недостатка внимания отца после развода родителей
Наследник известного актера Михаила Трухина Егор пошел по стопам знаменитого отца, выбрав для себя карьеру режиссера и актера. 22-летний сын звезды «Улиц разбитых фонарей» признался, что всегда гордился папой, но ему очень не хватало его внимания после развода родителей.
Егор Трухин и его сестра Дарья появились у актера в браке с Любовью Ельцовой. Наследник часто бывал у отца на съемочной площадке, что стало наиболее ярким воспоминанием детства. Супруги, много лет прожившие вместе и воспитывающие двоих совместных детей, в 2007 году приняли решение расстаться. Развод родителей стал для их 7-летнего сына настоящей трагедией. Мальчик сблизился с матерью, но общения с отцом ему очень не хватало.
Наследник и родитель наладили связь, когда Егор Трухин поступил в школу Табакова, а затем в ГИТИС на режиссерский факультет. Они стали слышать и понимать друг друга, что особенно радует обоих. Молодой актер снимается в фильме «90-е. Весело и громко», совмещая работу в кадре с изучением азов его постановки, и мечтает когда-нибудь создать собственный киношедевр.
Егор Трухин и его сестра Дарья появились у актера в браке с Любовью Ельцовой. Наследник часто бывал у отца на съемочной площадке, что стало наиболее ярким воспоминанием детства. Супруги, много лет прожившие вместе и воспитывающие двоих совместных детей, в 2007 году приняли решение расстаться. Развод родителей стал для их 7-летнего сына настоящей трагедией. Мальчик сблизился с матерью, но общения с отцом ему очень не хватало.
Наследник и родитель наладили связь, когда Егор Трухин поступил в школу Табакова, а затем в ГИТИС на режиссерский факультет. Они стали слышать и понимать друг друга, что особенно радует обоих. Молодой актер снимается в фильме «90-е. Весело и громко», совмещая работу в кадре с изучением азов его постановки, и мечтает когда-нибудь создать собственный киношедевр.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:58