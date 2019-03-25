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В Индии полиция задержала путешественника за поездку в зловонных носках

В Индии полиция задержала ехавшего в автобусе из Дхармашалы в Дели мужчину после скандала с иными пассажирами. Люди жаловались на зловоние, исходившее от его носков.
В Индии полиция задержала путешественника за поездку в зловонных носках

Мужчина снял в салоне носки и обувь, на что обратили внимание остальные пассажиры, попросив путешественника спрятать или выбросить носки из-за сильного неприятного запаха. Индиец, несмотря на все просьбы, никаким образом не отреагировал на жалобы пассажиров.

В течение поездки автобус несколько раз останавливался из-за разразившегося спора. Люди требовали убрать зловонные носки, но их владелец отвечал отказом. В результате водитель остановил транспорт возле ближайшего отдела полиции, где пострадавшие написали заявление. Там же отказавшийся убирать предмет одежды турист написал ответную жалобу, отметив беспочвенность претензий в его адрес.

Сотрудники правоохранительных органов, тем не менее, задержали нарушителя общественного порядка, но спустя время отпустили.



 
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Добавил: Ложников Никита Сегодня, 13:30

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