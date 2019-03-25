В Индии полиция задержала путешественника за поездку в зловонных носках





Мужчина снял в салоне носки и обувь, на что обратили внимание остальные пассажиры, попросив путешественника спрятать или выбросить носки из-за сильного неприятного запаха. Индиец, несмотря на все просьбы, никаким образом не отреагировал на жалобы пассажиров.В течение поездки автобус несколько раз останавливался из-за разразившегося спора. Люди требовали убрать зловонные носки, но их владелец отвечал отказом. В результате водитель остановил транспорт возле ближайшего отдела полиции, где пострадавшие написали заявление. Там же отказавшийся убирать предмет одежды турист написал ответную жалобу, отметив беспочвенность претензий в его адрес.Сотрудники правоохранительных органов, тем не менее, задержали нарушителя общественного порядка, но спустя время отпустили.