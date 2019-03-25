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АвтоВАЗ проведёт обновление автомобиля модели Lada 4x4

АвтоВАЗ планирует провести обновление версии Lada 4x4. Речь идёт об автоматическом включении дворников во время включения омывателя, выключении габаритов , а также ближнего света, когда выключается зажигание.
АвтоВАЗ проведёт обновление автомобиля модели Lada 4x4

Также эксперты планируют создать более эргономичный рычаг КПП, адаптировать обивку передних дверей авто для установки специальных акустических динамиков, внедрить фильтр для воздуха, который поступает в салон. Инженерами будут внедрены поводки для полки багажника, произведена замена уплотнителя дверей, уменьшена загрязнённость ручки багажной двери, исключены произвольные вращения рукояток рычагов КПП, блокировки, РК. Специалисты установят программируемую паузу работы автомобильных стеклоочистителей. Расцветку полки багажника приблизят к основному оттенку отделки салона.

В авто предусматривается постоянное питание плафона освещения багажного отделения. Инженеры заменят форсунки стеклоомывателя. Во время отключения зажигания отключается питание розетки на 12V.



 
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Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 13:22

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