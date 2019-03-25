Располневшая звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь заявила, что лишний вес не мешает ей «стоять на голове»

«Мой вес не мешает мне стоять на голове..так что с этим вопросом всех попрошу на выход», - подчеркнула Дарья под роликом.

«Я не худая, но мне норм и так..», - заявила бывшая участница реалити-шоу «Дом-2».

По словам телезнаменитости, несмотря на то, что за зиму она набрала несколько лишних килограммов, ее физическая подготовка никуда не подевалась.Не секрет, что в конце 2018 года семейство Пынзарей окончательно решило переехать на постоянное местожительство в Турцию, где они уже успели обзавестись собственной недвижимостью. Известно, что старший сын Сергея и Дарьи даже пошел в первый класс в городе Аланья, а младший наследник супругов посещает местный детский садик.Впрочем, на данный момент внимание многочисленных поклонников Пынзарей приковано к внешнему виду блондинки, а все потому, что Дарья за зимний период набрала несколько лишних килограммов.Вчера экс-участница телепроекта «Дом-2» опубликовала у себя на страничке в Instagram несколько новых фотографий и видеороликов. К слову, именно под записью Дарья подчеркнула, что ничуть не стесняется своего лишнего веса, ведь он не мешает ей даже «стоять на голове».Оказалось, что подобное видео Пынзарь решила опубликовать лишь потому, что получила большое количество критики в свой адрес от «диетологов» и «похудологов», которые буквально «набросились» на нее.