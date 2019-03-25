АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Таинственный красный шторм Юпитера начал снижаться после 300 лет бушевания
EUR 72.59 USD 63.77
Курс валют на 23.03.2019

Располневшая звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь заявила, что лишний вес не мешает ей «стоять на голове»

Экс-участница реалити-шоу «Дом-2» Дарья Пынзарь продемонстрировала поклонникам, как умеет стоять на голове.
Располневшая звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь заявила, что лишний вес не мешает ей «стоять на голове»

По словам телезнаменитости, несмотря на то, что за зиму она набрала несколько лишних килограммов, ее физическая подготовка никуда не подевалась.

Не секрет, что в конце 2018 года семейство Пынзарей окончательно решило переехать на постоянное местожительство в Турцию, где они уже успели обзавестись собственной недвижимостью. Известно, что старший сын Сергея и Дарьи даже пошел в первый класс в городе Аланья, а младший наследник супругов посещает местный детский садик.

Впрочем, на данный момент внимание многочисленных поклонников Пынзарей приковано к внешнему виду блондинки, а все потому, что Дарья за зимний период набрала несколько лишних килограммов.
Располневшая звезда «Дома-2» Дарья Пынзарь заявила, что лишний вес не мешает ей «стоять на голове»

Вчера экс-участница телепроекта «Дом-2» опубликовала у себя на страничке в Instagram несколько новых фотографий и видеороликов. К слову, именно под записью Дарья подчеркнула, что ничуть не стесняется своего лишнего веса, ведь он не мешает ей даже «стоять на голове».
«Мой вес не мешает мне стоять на голове..так что с этим вопросом всех попрошу на выход», - подчеркнула Дарья под роликом.

Оказалось, что подобное видео Пынзарь решила опубликовать лишь потому, что получила большое количество критики в свой адрес от «диетологов» и «похудологов», которые буквально «набросились» на нее.

«Я не худая, но мне норм и так..», - заявила бывшая участница реалити-шоу «Дом-2».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:54

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые из США обнаружили связь между
Сын Михаила Трухина страдал от
Apple представит новый игровой сервис
Яна Рудковская заработала на первую
В Индии полиция задержала
«Готовлю домашнего массажиста»: Эвелина
София Ротару посетила день рождения
АвтоВАЗ проведёт обновление автомобиля
Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди
Учёные: Помощь в уходе за потомством
Сергей Шнуров планирует больше времени
Подписка на видеосервис компании Apple
Располневшая звезда «Дома-2» Дарья
"Есть все, но в меру": Виктория
Британские учёные открыли ген богатства
LADA 4х4 «Нива» превратили в
Звезда «Дом-2» Алена Водонаева в шоу
Александр Буйнов накануне дня рождения
Учёные: Появление морщин связано с
"Прибавила в возрасте": Молодую пассию
Ольга Бузова не захотела принимать
«Я не звезда»: Лолита рассказала о
В тюнинг-ателье RevoZport представили
Юлия Савичева перестала общаться с
Ford представит пикап F-150 Raptor на
Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» после
Дочь Виктории Бони заняла первое место
«Королева комедии» Тамара Носова
Ученые: Первые отличия в мозге женщин и
Новый смартфон Vivo V15 представлен на
Просмотреть все новости