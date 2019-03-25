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София Ротару посетила день рождения внука после слухов о перенесенной ею химиотерапии

София Ротару накануне обнародовала в «историях» личного Instagram-профиля фотографии, сделанные на дне рождения ее 25-летнего внука. Поклонники, взволнованные состояние легендарной певицы на фоне слухов о перенесенной ею химиотерапии, отметили ее красоту и моложавый вид.
София Ротару посетила день рождения внука после слухов о перенесенной ею химиотерапии

Недавно в Сети появилась информация о серьезных проблемах со здоровьем у Софии Ротару. Новостные источники сообщили, что 71-летней артистке назначен курс химиотерапии, негативно отражающийся на ее внешности. Однако новые фото, появившиеся в Instagram-«историях» Ротару, немного успокоили переживающих за нее фанатов.
София Ротару посетила день рождения внука после слухов о перенесенной ею химиотерапии

На снимках певица запечатлена со своими внуками Софией и Анатолием, отпраздновавшим на днях 25-летие. Застывшая в кадре с искренней улыбкой артистка, выглядит счастливой в окружении родных, и больше походит на их старшую подругу, нежели на бабушку. Поклонники Ротару поздравили именинника с днем рождения и отметили, что он очень похож на Софию Михайловну и унаследовал ее красивые черты. Некоторые фолловеры все же заметили на лице звезды следы усталости.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:27

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