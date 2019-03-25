София Ротару посетила день рождения внука после слухов о перенесенной ею химиотерапии
София Ротару накануне обнародовала в «историях» личного Instagram-профиля фотографии, сделанные на дне рождения ее 25-летнего внука. Поклонники, взволнованные состояние легендарной певицы на фоне слухов о перенесенной ею химиотерапии, отметили ее красоту и моложавый вид.
Недавно в Сети появилась информация о серьезных проблемах со здоровьем у Софии Ротару. Новостные источники сообщили, что 71-летней артистке назначен курс химиотерапии, негативно отражающийся на ее внешности. Однако новые фото, появившиеся в Instagram-«историях» Ротару, немного успокоили переживающих за нее фанатов.
На снимках певица запечатлена со своими внуками Софией и Анатолием, отпраздновавшим на днях 25-летие. Застывшая в кадре с искренней улыбкой артистка, выглядит счастливой в окружении родных, и больше походит на их старшую подругу, нежели на бабушку. Поклонники Ротару поздравили именинника с днем рождения и отметили, что он очень похож на Софию Михайловну и унаследовал ее красивые черты. Некоторые фолловеры все же заметили на лице звезды следы усталости.
Недавно в Сети появилась информация о серьезных проблемах со здоровьем у Софии Ротару. Новостные источники сообщили, что 71-летней артистке назначен курс химиотерапии, негативно отражающийся на ее внешности. Однако новые фото, появившиеся в Instagram-«историях» Ротару, немного успокоили переживающих за нее фанатов.
На снимках певица запечатлена со своими внуками Софией и Анатолием, отпраздновавшим на днях 25-летие. Застывшая в кадре с искренней улыбкой артистка, выглядит счастливой в окружении родных, и больше походит на их старшую подругу, нежели на бабушку. Поклонники Ротару поздравили именинника с днем рождения и отметили, что он очень похож на Софию Михайловну и унаследовал ее красивые черты. Некоторые фолловеры все же заметили на лице звезды следы усталости.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 13:27