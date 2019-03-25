Подписка на видеосервис компании Apple будет стоить $10
Инсайдеры компании Apple заявили, что подписка на видеосервис компании будет стоить $10. Пока непонятно, будет ли работать приложение в Российской Федерации.
Американские журналисты заявляют, что технологический гигант Apple смог заключить ряд соглашений с некоторыми крупными медиаплощадками. Сюда вошли Netflix, а также HBO. В настоящее время стоимость подписки составляет немного больше $15. Все нововведения станут известны вечером 25 марта. В этот день представители компании презентуют свою платформу.
Также Apple поддерживают голливудские актёры и режиссёры. Недавно стало известно, что проект поддержал Крис Эванс. Он известен больше как Капитан Америка из киновселенной Marvel.
Американские журналисты заявляют, что технологический гигант Apple смог заключить ряд соглашений с некоторыми крупными медиаплощадками. Сюда вошли Netflix, а также HBO. В настоящее время стоимость подписки составляет немного больше $15. Все нововведения станут известны вечером 25 марта. В этот день представители компании презентуют свою платформу.
Также Apple поддерживают голливудские актёры и режиссёры. Недавно стало известно, что проект поддержал Крис Эванс. Он известен больше как Капитан Америка из киновселенной Marvel.
Технологии
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 12:58