Подписка на видеосервис компании Apple будет стоить $10





Американские журналисты заявляют, что технологический гигант Apple смог заключить ряд соглашений с некоторыми крупными медиаплощадками. Сюда вошли Netflix, а также HBO. В настоящее время стоимость подписки составляет немного больше $15. Все нововведения станут известны вечером 25 марта. В этот день представители компании презентуют свою платформу.Также Apple поддерживают голливудские актёры и режиссёры. Недавно стало известно, что проект поддержал Крис Эванс. Он известен больше как Капитан Америка из киновселенной Marvel.