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Учёные: Помощь в уходе за потомством продлевает жизнь

Английские учёные из Шеффилдского университета заявили, что помощь в уходе за потомством продлевает жизнь. Исследования специалисты проводили на камышовках, обитающих на сейшельских островах.
Учёные: Помощь в уходе за потомством продлевает жизнь

Специалисты наблюдали за этими птицами на протяжении 15-ти лет, периодически измеряя у них длину теломеров. Они представляют собой концевые участки хромосом, которые защищают генетический материал от повреждения в ходе деления клеток. Как известно, чем длиннее теломеры, тем дольше живёт существо.

Как выяснили британские орнитологи, у самок сейшельских камышовок, которым высиживать яйца и кормить птенцов помогали иные пернатые сородичи, упомянутые концевые участки хромосом укорачивались гораздо медленнее, чем у одиноких птиц, не получавших такой помощи. Таким образом, первые умирали намного раньше, чем вторые.

«Самки исследуемых нами птиц старели медленнее и жили дольше, если им заботиться о потомстве помогали иные самки. Наше открытие свидетельствует о том, что у определённых видов живых существ (включая людей), предпочитающих проживать в социальных группах, продолжительность жизни более высокая», – заключили учёные.


Также специалисты определили 7 полезных привычек, которые помогают человеку медленнее стареть.



 
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Наука
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 13:14

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