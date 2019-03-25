Учёные: Помощь в уходе за потомством продлевает жизнь

«Самки исследуемых нами птиц старели медленнее и жили дольше, если им заботиться о потомстве помогали иные самки. Наше открытие свидетельствует о том, что у определённых видов живых существ (включая людей), предпочитающих проживать в социальных группах, продолжительность жизни более высокая», – заключили учёные.



