АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Таинственный красный шторм Юпитера начал снижаться после 300 лет бушевания
EUR 72.59 USD 63.77
Курс валют на 23.03.2019

Звезда «Дом-2» Алена Водонаева в шоу «ППУ» согласилась на секс с мужем Ксении Бородиной

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева приняла участие в известном телешоу под названием «ППУ».
Звезда «Дом-2» Алена Водонаева в шоу «ППУ» согласилась на секс с мужем Ксении Бородиной

По словам телезнаменитости, она не против заняться «волшебством» с супругом ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной – Курбаном Омаровым.

На днях в интернете появилась видеозапись, которая за считанные минуты облетела все социальные сети. А все потому, что на ролике запечатлено, как Водонаева выбирает, кому из списка она готова подарить поцелуй, с кем не против заняться сексом, а кого бы и вовсе убрала из перечня.

Стоит отметить, что интернет-пользователей вовсе не удивило, что в списке появился супруг Бородиной, ведь не так давно Водонаевой и Омарову приписывали связь. Даже бывшая подруга Ксении – Екатерина Жужа в свое время рассказывала, что видела, как Курбан и Алена за спиной у Ксении тайно встречаются.
Звезда «Дом-2» Алена Водонаева в шоу «ППУ» согласилась на секс с мужем Ксении Бородиной

Впрочем, если верить звезде «Дома-2» и возлюбленному ведущей телестройки, они виделись лишь однажды, поэтому о «волшебстве» речи не может быть. Как бы то ни было, но именно Омарова Водонаева выбрала из предложенного списка и подчеркнула, что именно с ним не против заняться сексом.

К слову, пока сложно сказать, как на заявления Алены отреагировала Ксения, ведь не секрет, что телеведущая всегда была очень ревнивой. Тем не менее, преданные поклонники Бородиной уже принялись интересоваться у своей любимицы, видела ли звезда последний выпуск телешоу «ППУ».



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:18

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
LADA 4х4 «Нива» превратили в
Звезда «Дом-2» Алена Водонаева в шоу
Александр Буйнов накануне дня рождения
Учёные: Появление морщин связано с
"Прибавила в возрасте": Молодую пассию
Ольга Бузова не захотела принимать
«Я не звезда»: Лолита рассказала о
В тюнинг-ателье RevoZport представили
Юлия Савичева перестала общаться с
Ford представит пикап F-150 Raptor на
Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» после
Дочь Виктории Бони заняла первое место
«Королева комедии» Тамара Носова
Ученые: Первые отличия в мозге женщин и
Новый смартфон Vivo V15 представлен на
Блогер Лена Миро обвинила звезд в
Учёные: Тромбоциты способны добавлять
Ученые: Таинственный красный шторм
"Не зацикливался на этом": Константин
Составлен ТОП-5 доступных трехрядных
Экс-муж актрисы «Универа» Ольги
Ученые обнаружили в Малайзии ящерицу с
Опубликован пресс-рендер Motorola One
В Германии специалисты высоко оценили
Ученые: Ночной свет провоцирует
Министерство образования и науки РФ
«Стараюсь не упасть»: Анна Семенович
Российские инспекторы совершат
Чувствует себя хорошо: Юрий Николаев
Компания Apple начала трансляцию
Просмотреть все новости