Звезда «Дом-2» Алена Водонаева в шоу «ППУ» согласилась на секс с мужем Ксении Бородиной
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Алена Водонаева приняла участие в известном телешоу под названием «ППУ».
По словам телезнаменитости, она не против заняться «волшебством» с супругом ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной – Курбаном Омаровым.
На днях в интернете появилась видеозапись, которая за считанные минуты облетела все социальные сети. А все потому, что на ролике запечатлено, как Водонаева выбирает, кому из списка она готова подарить поцелуй, с кем не против заняться сексом, а кого бы и вовсе убрала из перечня.
Стоит отметить, что интернет-пользователей вовсе не удивило, что в списке появился супруг Бородиной, ведь не так давно Водонаевой и Омарову приписывали связь. Даже бывшая подруга Ксении – Екатерина Жужа в свое время рассказывала, что видела, как Курбан и Алена за спиной у Ксении тайно встречаются.
Впрочем, если верить звезде «Дома-2» и возлюбленному ведущей телестройки, они виделись лишь однажды, поэтому о «волшебстве» речи не может быть. Как бы то ни было, но именно Омарова Водонаева выбрала из предложенного списка и подчеркнула, что именно с ним не против заняться сексом.
К слову, пока сложно сказать, как на заявления Алены отреагировала Ксения, ведь не секрет, что телеведущая всегда была очень ревнивой. Тем не менее, преданные поклонники Бородиной уже принялись интересоваться у своей любимицы, видела ли звезда последний выпуск телешоу «ППУ».
По словам телезнаменитости, она не против заняться «волшебством» с супругом ведущей «Дома-2» Ксении Бородиной – Курбаном Омаровым.
На днях в интернете появилась видеозапись, которая за считанные минуты облетела все социальные сети. А все потому, что на ролике запечатлено, как Водонаева выбирает, кому из списка она готова подарить поцелуй, с кем не против заняться сексом, а кого бы и вовсе убрала из перечня.
Стоит отметить, что интернет-пользователей вовсе не удивило, что в списке появился супруг Бородиной, ведь не так давно Водонаевой и Омарову приписывали связь. Даже бывшая подруга Ксении – Екатерина Жужа в свое время рассказывала, что видела, как Курбан и Алена за спиной у Ксении тайно встречаются.
Впрочем, если верить звезде «Дома-2» и возлюбленному ведущей телестройки, они виделись лишь однажды, поэтому о «волшебстве» речи не может быть. Как бы то ни было, но именно Омарова Водонаева выбрала из предложенного списка и подчеркнула, что именно с ним не против заняться сексом.
К слову, пока сложно сказать, как на заявления Алены отреагировала Ксения, ведь не секрет, что телеведущая всегда была очень ревнивой. Тем не менее, преданные поклонники Бородиной уже принялись интересоваться у своей любимицы, видела ли звезда последний выпуск телешоу «ППУ».
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:18