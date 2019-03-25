Сергей Шнуров планирует больше времени заниматься живописью





Сергей Шнуров, который через несколько недель отметит свой 46 день рожденья, уже больше 10 лет рисует картины в стиле "брендреализм". Его он придумал сам. А смысл этого брендреализма в том, что в нынешнее время человека окружают только искусственные продукты-бренды, в том числе и естественные явления.По словам исполнителя, искусство живописи его успокаивает, так как он переносит все свои мысли на холст.Первая выставка музыканта состоялась в 2006 году. Еще в то время реализовались практически все картины, которые были представлены.Также Сергей Шнуров отметил, что все его работы в целом продаются «нормально», а самую дорогую приобрели за 30 тысяч евро.