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Сергей Шнуров планирует больше времени заниматься живописью

Российский музыкант, известный как лидер группы «Ленинград», Сергей Шнуров планирует больше времени заниматься живописью. Об этом он рассказал в интервью телевизионному каналу РБК.
Сергей Шнуров планирует больше времени заниматься живописью

Сергей Шнуров, который через несколько недель отметит свой 46 день рожденья, уже больше 10 лет рисует картины в стиле "брендреализм". Его он придумал сам. А смысл этого брендреализма в том, что в нынешнее время человека окружают только искусственные продукты-бренды, в том числе и естественные явления.

По словам исполнителя, искусство живописи его успокаивает, так как он переносит все свои мысли на холст.
Первая выставка музыканта состоялась в 2006 году. Еще в то время реализовались практически все картины, которые были представлены.

Также Сергей Шнуров отметил, что все его работы в целом продаются «нормально», а самую дорогую приобрели за 30 тысяч евро.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 13:06

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