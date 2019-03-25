АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Таинственный красный шторм Юпитера начал снижаться после 300 лет бушевания
EUR 72.59 USD 63.77
Курс валют на 23.03.2019

"Есть все, но в меру": Виктория Лопырева рассказала о диете во время грудного вскармливания

Виктория Лопырева, родившая чуть более месяца назад первенца, рассказала в Instagram-аккаунте о своей диете. 35-летняя модель придерживается рекомендаций американских специалистов, советующих есть все, но в меру.
"Есть все, но в меру": Виктория Лопырева рассказала о диете во время грудного вскармливания

Знаменитость отмечает, что рацион питания у нее с рождением ребенка практически не изменился. Лопырева, как до беременности, так и теперь, не употребляет молочные продукты, хотя относится к людям с хорошим усвоением лактозы. Модель не сильно любит фрукты и ягоды, поэтому особого дискомфорта из-за их ограничения в период кормления малыша не чувствует.

Молодая мать отказалась от шоколада, заменив его протеиновым коктейлем на растительном белке. Таким способом Лопырева пополняет запасы полезного вещества, так как мясо каждый день употреблять тяжело, а блюда из готовой рыбы не являются ее фаворитами. Подобный рацион питания и умеренные физические нагрузки помогли звезде за две недели после родов привести в норму свой вес.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:50

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые из США обнаружили связь между
Сын Михаила Трухина страдал от
Apple представит новый игровой сервис
Яна Рудковская заработала на первую
В Индии полиция задержала
«Готовлю домашнего массажиста»: Эвелина
София Ротару посетила день рождения
АвтоВАЗ проведёт обновление автомобиля
Звезда «Дома-2» Лиза Триандафилиди
Учёные: Помощь в уходе за потомством
Сергей Шнуров планирует больше времени
Подписка на видеосервис компании Apple
Располневшая звезда «Дома-2» Дарья
"Есть все, но в меру": Виктория
Британские учёные открыли ген богатства
LADA 4х4 «Нива» превратили в
Звезда «Дом-2» Алена Водонаева в шоу
Александр Буйнов накануне дня рождения
Учёные: Появление морщин связано с
"Прибавила в возрасте": Молодую пассию
Ольга Бузова не захотела принимать
«Я не звезда»: Лолита рассказала о
В тюнинг-ателье RevoZport представили
Юлия Савичева перестала общаться с
Ford представит пикап F-150 Raptor на
Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» после
Дочь Виктории Бони заняла первое место
«Королева комедии» Тамара Носова
Ученые: Первые отличия в мозге женщин и
Новый смартфон Vivo V15 представлен на
Просмотреть все новости