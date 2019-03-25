"Есть все, но в меру": Виктория Лопырева рассказала о диете во время грудного вскармливания
Виктория Лопырева, родившая чуть более месяца назад первенца, рассказала в Instagram-аккаунте о своей диете. 35-летняя модель придерживается рекомендаций американских специалистов, советующих есть все, но в меру.
Знаменитость отмечает, что рацион питания у нее с рождением ребенка практически не изменился. Лопырева, как до беременности, так и теперь, не употребляет молочные продукты, хотя относится к людям с хорошим усвоением лактозы. Модель не сильно любит фрукты и ягоды, поэтому особого дискомфорта из-за их ограничения в период кормления малыша не чувствует.
Молодая мать отказалась от шоколада, заменив его протеиновым коктейлем на растительном белке. Таким способом Лопырева пополняет запасы полезного вещества, так как мясо каждый день употреблять тяжело, а блюда из готовой рыбы не являются ее фаворитами. Подобный рацион питания и умеренные физические нагрузки помогли звезде за две недели после родов привести в норму свой вес.
Знаменитость отмечает, что рацион питания у нее с рождением ребенка практически не изменился. Лопырева, как до беременности, так и теперь, не употребляет молочные продукты, хотя относится к людям с хорошим усвоением лактозы. Модель не сильно любит фрукты и ягоды, поэтому особого дискомфорта из-за их ограничения в период кормления малыша не чувствует.
Молодая мать отказалась от шоколада, заменив его протеиновым коктейлем на растительном белке. Таким способом Лопырева пополняет запасы полезного вещества, так как мясо каждый день употреблять тяжело, а блюда из готовой рыбы не являются ее фаворитами. Подобный рацион питания и умеренные физические нагрузки помогли звезде за две недели после родов привести в норму свой вес.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 12:50