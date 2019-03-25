"Есть все, но в меру": Виктория Лопырева рассказала о диете во время грудного вскармливания

Знаменитость отмечает, что рацион питания у нее с рождением ребенка практически не изменился. Лопырева, как до беременности, так и теперь, не употребляет молочные продукты, хотя относится к людям с хорошим усвоением лактозы. Модель не сильно любит фрукты и ягоды, поэтому особого дискомфорта из-за их ограничения в период кормления малыша не чувствует.Молодая мать отказалась от шоколада, заменив его протеиновым коктейлем на растительном белке. Таким способом Лопырева пополняет запасы полезного вещества, так как мясо каждый день употреблять тяжело, а блюда из готовой рыбы не являются ее фаворитами. Подобный рацион питания и умеренные физические нагрузки помогли звезде за две недели после родов привести в норму свой вес.