АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Таинственный красный шторм Юпитера начал снижаться после 300 лет бушевания
EUR 72.59 USD 63.77
Курс валют на 23.03.2019

Ольга Бузова не захотела принимать извинения Ирины Пинчук

Поющая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова отказалась принимать извинения своей подопечной.
Ольга Бузова не захотела принимать извинения Ирины Пинчук

Выяснилось, что Ольга даже не захотела слушать Ирину Пинчук.

Не секрет, что не так давно в Периметре в очередной раз появился Роман Гриценко, который буквально сразу же стал «яблоком раздора». А вся интрига заключается в том, что за 24-летнего молодого человека опять началась борьба ведущей и участницы телепроекта «Дом-2».

Известно, что рейтинги шоу в несколько раз выросли, ведь каждому зрителю было интересно узнать, чем же закончится противостояние Бузовой и Пинчук. Правда, мало кто из поклонников реалити был готов к тому, что Ирина настолько смело, напрочь позабыв о субординации, будет высказываться в адрес телеведущей «Дома-2».
Ольга Бузова не захотела принимать извинения Ирины Пинчук

Впрочем, как оказалось, Ирина все-таки поняла свою вину и захотела принести извинения Ольге. На днях в социальных сетях появился видеоролик, на котором Пинчук попыталась поговорить с Бузовой, однако последняя не захотела принимать извинения от участницы телешоу.

На видеозаписи видно, что Ольга как будто не заметила Ирину, а все ее слова просто проигнорировала. К слову, подобное поведение ведущей «Дома-2» не понравилось поклонникам проекта.

По мнению телезрителей реалити-шоу, Бузова и Пинчук, так как больше не нужно никого делить, ведь Гриценко ушел за ворота, совсем скоро все-таки помирятся.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:51

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
LADA 4х4 «Нива» превратили в
Звезда «Дом-2» Алена Водонаева в шоу
Александр Буйнов накануне дня рождения
Учёные: Появление морщин связано с
"Прибавила в возрасте": Молодую пассию
Ольга Бузова не захотела принимать
«Я не звезда»: Лолита рассказала о
В тюнинг-ателье RevoZport представили
Юлия Савичева перестала общаться с
Ford представит пикап F-150 Raptor на
Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» после
Дочь Виктории Бони заняла первое место
«Королева комедии» Тамара Носова
Ученые: Первые отличия в мозге женщин и
Новый смартфон Vivo V15 представлен на
Блогер Лена Миро обвинила звезд в
Учёные: Тромбоциты способны добавлять
Ученые: Таинственный красный шторм
"Не зацикливался на этом": Константин
Составлен ТОП-5 доступных трехрядных
Экс-муж актрисы «Универа» Ольги
Ученые обнаружили в Малайзии ящерицу с
Опубликован пресс-рендер Motorola One
В Германии специалисты высоко оценили
Ученые: Ночной свет провоцирует
Министерство образования и науки РФ
«Стараюсь не упасть»: Анна Семенович
Российские инспекторы совершат
Чувствует себя хорошо: Юрий Николаев
Компания Apple начала трансляцию
Просмотреть все новости