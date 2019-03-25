Ольга Бузова не захотела принимать извинения Ирины Пинчук
Поющая телеведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова отказалась принимать извинения своей подопечной.
Выяснилось, что Ольга даже не захотела слушать Ирину Пинчук.
Не секрет, что не так давно в Периметре в очередной раз появился Роман Гриценко, который буквально сразу же стал «яблоком раздора». А вся интрига заключается в том, что за 24-летнего молодого человека опять началась борьба ведущей и участницы телепроекта «Дом-2».
Известно, что рейтинги шоу в несколько раз выросли, ведь каждому зрителю было интересно узнать, чем же закончится противостояние Бузовой и Пинчук. Правда, мало кто из поклонников реалити был готов к тому, что Ирина настолько смело, напрочь позабыв о субординации, будет высказываться в адрес телеведущей «Дома-2».
Впрочем, как оказалось, Ирина все-таки поняла свою вину и захотела принести извинения Ольге. На днях в социальных сетях появился видеоролик, на котором Пинчук попыталась поговорить с Бузовой, однако последняя не захотела принимать извинения от участницы телешоу.
На видеозаписи видно, что Ольга как будто не заметила Ирину, а все ее слова просто проигнорировала. К слову, подобное поведение ведущей «Дома-2» не понравилось поклонникам проекта.
По мнению телезрителей реалити-шоу, Бузова и Пинчук, так как больше не нужно никого делить, ведь Гриценко ушел за ворота, совсем скоро все-таки помирятся.
Выяснилось, что Ольга даже не захотела слушать Ирину Пинчук.
Не секрет, что не так давно в Периметре в очередной раз появился Роман Гриценко, который буквально сразу же стал «яблоком раздора». А вся интрига заключается в том, что за 24-летнего молодого человека опять началась борьба ведущей и участницы телепроекта «Дом-2».
Известно, что рейтинги шоу в несколько раз выросли, ведь каждому зрителю было интересно узнать, чем же закончится противостояние Бузовой и Пинчук. Правда, мало кто из поклонников реалити был готов к тому, что Ирина настолько смело, напрочь позабыв о субординации, будет высказываться в адрес телеведущей «Дома-2».
Впрочем, как оказалось, Ирина все-таки поняла свою вину и захотела принести извинения Ольге. На днях в социальных сетях появился видеоролик, на котором Пинчук попыталась поговорить с Бузовой, однако последняя не захотела принимать извинения от участницы телешоу.
На видеозаписи видно, что Ольга как будто не заметила Ирину, а все ее слова просто проигнорировала. К слову, подобное поведение ведущей «Дома-2» не понравилось поклонникам проекта.
По мнению телезрителей реалити-шоу, Бузова и Пинчук, так как больше не нужно никого делить, ведь Гриценко ушел за ворота, совсем скоро все-таки помирятся.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:51