В тюнинг-ателье RevoZport представили доработанный электрический кроссовер NIO ES8





Автомобиль получил улучшенные бамперы, колёсные диски на 22 дюйма. Двери и центральную консоль оснастили эксклюзивными карбоновыми элементами. Вставки из того же материала были установлены на пороги. Спинки сидений имеют специальные чехлы, сделанные из углепластика, защищающие поверхность кресел от различных потёртостей, а также царапин. Транспортное средство осуществляет движение за счёт двух электрических двигателей. Они вместе вырабатывают более 650 лошадиных сил. До первой сотни авто разгоняется за 4,4 с. Транспортное средство может развивать скорость до 180 км/час.Полный заряд аккумуляторной батареи позволяет преодолеть расстояние до 500 км. Новая тюнингованная версия NIO ES8 поступит в продажу с мая текущего года. Стоимость новинки держится пока в секрете.