АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Таинственный красный шторм Юпитера начал снижаться после 300 лет бушевания
EUR 72.59 USD 63.77
Курс валют на 23.03.2019

В тюнинг-ателье RevoZport представили доработанный электрический кроссовер NIO ES8

Инженеры тюнинг-ателье RevoZport представили доработанную версию электрического кроссовера NIO ES8. Авто наделили новым карбоновым аэродинамическим обвесом, сделавшим дизайн особенным.
В тюнинг-ателье RevoZport представили доработанный электрический кроссовер NIO ES8

Автомобиль получил улучшенные бамперы, колёсные диски на 22 дюйма. Двери и центральную консоль оснастили эксклюзивными карбоновыми элементами. Вставки из того же материала были установлены на пороги. Спинки сидений имеют специальные чехлы, сделанные из углепластика, защищающие поверхность кресел от различных потёртостей, а также царапин. Транспортное средство осуществляет движение за счёт двух электрических двигателей. Они вместе вырабатывают более 650 лошадиных сил. До первой сотни авто разгоняется за 4,4 с. Транспортное средство может развивать скорость до 180 км/час.

Полный заряд аккумуляторной батареи позволяет преодолеть расстояние до 500 км. Новая тюнингованная версия NIO ES8 поступит в продажу с мая текущего года. Стоимость новинки держится пока в секрете.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:42

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
LADA 4х4 «Нива» превратили в
Звезда «Дом-2» Алена Водонаева в шоу
Александр Буйнов накануне дня рождения
Учёные: Появление морщин связано с
"Прибавила в возрасте": Молодую пассию
Ольга Бузова не захотела принимать
«Я не звезда»: Лолита рассказала о
В тюнинг-ателье RevoZport представили
Юлия Савичева перестала общаться с
Ford представит пикап F-150 Raptor на
Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» после
Дочь Виктории Бони заняла первое место
«Королева комедии» Тамара Носова
Ученые: Первые отличия в мозге женщин и
Новый смартфон Vivo V15 представлен на
Блогер Лена Миро обвинила звезд в
Учёные: Тромбоциты способны добавлять
Ученые: Таинственный красный шторм
"Не зацикливался на этом": Константин
Составлен ТОП-5 доступных трехрядных
Экс-муж актрисы «Универа» Ольги
Ученые обнаружили в Малайзии ящерицу с
Опубликован пресс-рендер Motorola One
В Германии специалисты высоко оценили
Ученые: Ночной свет провоцирует
Министерство образования и науки РФ
«Стараюсь не упасть»: Анна Семенович
Российские инспекторы совершат
Чувствует себя хорошо: Юрий Николаев
Компания Apple начала трансляцию
Просмотреть все новости