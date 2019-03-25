"Прибавила в возрасте": Молодую пассию Петросяна Татьяну Брухунову раскритиковали за наряд на фото с прогулки

Новая пассия Петросяна, Татьяна Бурхунова, после отдыха в Дубае покинула Москву. Молодая возлюбленная и помощница 73-летнего артиста отправилась в Санкт-Петербург. В Insfagram девушка опубликовала фото с прогулки, чем вызвала бурные отзывы своих подписчиков.Стиль Татьяны Брухуновой раскритиковали фолловеры. Она была одета в объемный пуховик кофейного цвета, сапоги на ровной подошве и платок на голове. Многие отметили, что такой наряд прибавляет возраст возлюбленной Петросяна. Такой стиль одежды называют пенсионерским, а саму Татьяну Брухунову сравнивают со старушкой.О своих отношениях с Петросяном Татьяна рассказала в декабре 2018 года. А в конце января 2019 года пара вышла в свет впервые. СМИ рассказали, что юморист балует свою любимую, одаривает ее роскошными подарками, которые молодая возлюбленная без смущения показывает в Instagram.Напомним, что ранее Петросян был женат на Елене Степаненко больше 30 лет. Развелась пара 16 ноября 2018 года в Хамовническом суде Москвы. Большое состояние бывшие супруги делят до сих пор.