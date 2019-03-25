Александр Буйнов накануне дня рождения слёг в постель из-за болезни
Певец Александр Буйнов, 24 марта отметивший своё 69-летие, накануне дня рождения слёг в постель из-за болезни. Об этом народный артист РФ рассказал на своей странице в Instagram, снабдив его фото- и видеоматериалами с концертных выступлений, приуроченных к его личному празднику.
По словам Александра Буйнова, он почувствовал недомогание перед самым днём рождения, но отказываться от своего тура не стал, а завершил его из последних сил. В итоге организм получил чрезмерную нагрузку и дал сбой. Из-за этого певцу пришлось в день личного праздника целый день пролежать в постели.
В Instagram-посте Александр Буйнов рассказала подписчикам, что работал на последних выступлениях на адреналине. В Самаре, например, ему приходилось использовать лекарственные средства, для того чтобы он мог дышать во время концерта.
Поклонники в комментариях пожелали Александру Буйнову скорейшего выздоровления и творческого подъёма.
По словам Александра Буйнова, он почувствовал недомогание перед самым днём рождения, но отказываться от своего тура не стал, а завершил его из последних сил. В итоге организм получил чрезмерную нагрузку и дал сбой. Из-за этого певцу пришлось в день личного праздника целый день пролежать в постели.
В Instagram-посте Александр Буйнов рассказала подписчикам, что работал на последних выступлениях на адреналине. В Самаре, например, ему приходилось использовать лекарственные средства, для того чтобы он мог дышать во время концерта.
«Организм, предчувствуя финиш, выбрасывал в кровь уже последнюю энергию», – написал артист.
Поклонники в комментариях пожелали Александру Буйнову скорейшего выздоровления и творческого подъёма.
ШоуБиз
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 12:16