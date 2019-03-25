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Ford представит пикап F-150 Raptor на 700 лошадиных сил

Бренд Ford представит пикап версии F-150 Raptor на 700 лошадиных сил. Авто сегмента SUV текущего поколения должно появиться в конце следующего года.
Ford представит пикап F-150 Raptor на 700 лошадиных сил

Транспортное средство наделили улучшенной системой полного привода. Доработанную версию пикапа оснащают 5,2-литровым V-образным 8-цилиндровым силовым агрегатом с турбонаддувом. Его предельная мощность достигает 700 лошадиных сил. Аналогичный двигатель применяется в Mustang Shelby GT500. Новая версия Raptor будет расцениваться в 4 464 000 рублей. Модель в рамках авторынка составит конкуренцию пикапу Ram Rebel TRX 1500.

Согласно предположениям обе версии авто будут выпущены ограниченным тиражом. F-150 Raptor на авторынке северной Америки будет конкурировать с Chevrolet Silverado.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:26

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