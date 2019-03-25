Ford представит пикап F-150 Raptor на 700 лошадиных сил





Транспортное средство наделили улучшенной системой полного привода. Доработанную версию пикапа оснащают 5,2-литровым V-образным 8-цилиндровым силовым агрегатом с турбонаддувом. Его предельная мощность достигает 700 лошадиных сил. Аналогичный двигатель применяется в Mustang Shelby GT500. Новая версия Raptor будет расцениваться в 4 464 000 рублей. Модель в рамках авторынка составит конкуренцию пикапу Ram Rebel TRX 1500.Согласно предположениям обе версии авто будут выпущены ограниченным тиражом. F-150 Raptor на авторынке северной Америки будет конкурировать с Chevrolet Silverado.