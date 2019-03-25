Юлия Савичева перестала общаться с Максимом Фадеевым





Осенью 2018 года Юлия Савичева расторгла контракт с Максимом Фадеевым. Их считали одним из лучших творческих тандемов на эстраде. Продюсер написал певице, карьерой которой занимался с трехлетнего возраста, множество хитов. Сейчас же они прекратили общение.Исполнительница говорит, что в последнее время очень занята, иногда даже не хватает времени уделить внимание дочке. На экс-продюсера не обижается, что тот не поздравляет с праздниками, по ее словам, они остались в хороших отношениях.Также Юлия Савичева хорошо отзывается о Максиме Фадееве, благодарит за все, что тот для нее сделал, и отмечает, что воспринимает его как приятеля и наставника.