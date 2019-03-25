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Юлия Савичева перестала общаться с Максимом Фадеевым

Российская эстрадная певица Юлия Савичева рассказала, что не общается со своим экс-продюсером Максимом Фадеевым. По словам девушки, он был для нее как второй отец.
Юлия Савичева перестала общаться с Максимом Фадеевым

Осенью 2018 года Юлия Савичева расторгла контракт с Максимом Фадеевым. Их считали одним из лучших творческих тандемов на эстраде. Продюсер написал певице, карьерой которой занимался с трехлетнего возраста, множество хитов. Сейчас же они прекратили общение.

Исполнительница говорит, что в последнее время очень занята, иногда даже не хватает времени уделить внимание дочке. На экс-продюсера не обижается, что тот не поздравляет с праздниками, по ее словам, они остались в хороших отношениях.

Также Юлия Савичева хорошо отзывается о Максиме Фадееве, благодарит за все, что тот для нее сделал, и отмечает, что воспринимает его как приятеля и наставника.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 11:34

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