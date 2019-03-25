Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» после обновления получит особые боевые возможности
Денис Мантуров, который возглавляет Минпромторг России, заявил, что атомный крейсер под названием «Адмирал Нахимов» после обновления должен получить особые боевые возможности. Данное судно было спущено на воду ещё 33 года назад.
Теперь корабль «Адмирал Нахимов» отправили на плановый ремонт, который проведут в рамках предприятия «Севмаш». Модернизацию корабля начали в 2013 году. Уже в 2021 году она должна быть закончена. Все работы проводятся строго по графику согласно рекомендациям Минобороны к судну, а также его вооружению. Уже были определены объемы финансирования данного проекта, однако держатся пока в секрете.
Российский крейсер наделили увеличенным зенитным боекомплектом, ЗРК «Полимент-Редуг», ракетами «Калибр», унифицированными пусковыми установками для несения разных типов современных ракет. Также судно должны укомплектовать многофункциональным бортовым компьютером. В нём заменят энергетику и все системы жизнеобеспечения.
Теперь корабль «Адмирал Нахимов» отправили на плановый ремонт, который проведут в рамках предприятия «Севмаш». Модернизацию корабля начали в 2013 году. Уже в 2021 году она должна быть закончена. Все работы проводятся строго по графику согласно рекомендациям Минобороны к судну, а также его вооружению. Уже были определены объемы финансирования данного проекта, однако держатся пока в секрете.
Российский крейсер наделили увеличенным зенитным боекомплектом, ЗРК «Полимент-Редуг», ракетами «Калибр», унифицированными пусковыми установками для несения разных типов современных ракет. Также судно должны укомплектовать многофункциональным бортовым компьютером. В нём заменят энергетику и все системы жизнеобеспечения.
Технологии / Главные новости
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 11:18