Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» после обновления получит особые боевые возможности





Теперь корабль «Адмирал Нахимов» отправили на плановый ремонт, который проведут в рамках предприятия «Севмаш». Модернизацию корабля начали в 2013 году. Уже в 2021 году она должна быть закончена. Все работы проводятся строго по графику согласно рекомендациям Минобороны к судну, а также его вооружению. Уже были определены объемы финансирования данного проекта, однако держатся пока в секрете.Российский крейсер наделили увеличенным зенитным боекомплектом, ЗРК «Полимент-Редуг», ракетами «Калибр», унифицированными пусковыми установками для несения разных типов современных ракет. Также судно должны укомплектовать многофункциональным бортовым компьютером. В нём заменят энергетику и все системы жизнеобеспечения.