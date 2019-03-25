«Королева комедии» Тамара Носова провела последние годы в одиночестве и умирала в нищете среди тараканов и крыс
Популярная советская актриса Тамара Носова носила звание «королевы комедии», но всегда мечтала играть трагические роли. Знаменитость провела последние годы в одиночестве и умирала в нищете среди тараканов и крыс.
Носова, всегда улыбчивая на экране, запомнилась зрителям по небольшим, но ярким ролям. Поклонникам сложно было поверить, что интересная блондинка несчастна в личной жизни. Актриса полностью посвящала себя работе, чтобы заглушить боль от неудавшихся отношений. Знаменитость мечтала сыграть драматическую роль, но режиссеры отказывали ей в этом, называя прирожденной звездой комедий. Носова обрадовалась, получив предложение Сергея Герасима сыграть Валю Филатову в «Молодой гвардии». Это была первая серьезная роль актрисы, после которой ее не раз утверждали на драматический образ.
Кинозвезда имела несколько серьезных отношений с молодыми людьми, но все они заканчивались крахом. Первый возлюбленный увез Носову в Австрию, но запрещал заниматься любимым делом. Второй избранник - Юрий Боголюбов боготворил возлюбленную, не обращая внимания на ее неприспособленность к быту. Пара через некоторое время рассталась, чему поспособствовал отец актера и нежелание Носовой рожать. С писателем Виталием Губаревым знаменитость разорвала отношения после шести совместно прожитых лет из-за его постоянной ревности. Последним любовником звезды стал женатый на момент их знакомства Николай Засеев. С ним актриса прожила семь лет, но разорвала связь, так как он не мог бросить семью.
В 90-е Носова попала под сокращение и лишилась работы. Она стала замыкаться в себе, превратившись в затворницу. Актриса жила в бедности, но гордость не позволяла признать это. Знаменитость из-за нехватки средств на еду питалась в столовой для малоимущих, где в неухоженной женщине, облаченной в лохмотья, никто не узнавал известную кинозвезду.
Иногда соседи видели Носову на помойке. Именно они забили тревогу, когда актриса перестала выходить из дома и не отвечала на стук в дверь. Квартиру вскрыли и увидели полную разруху, в комнатах было полно тараканов, знаменитость лежала на полу, а по ней бегали крысы. Носова, пережившая инсульт, скончалась 25 марта 12 лет назад.
Носова, всегда улыбчивая на экране, запомнилась зрителям по небольшим, но ярким ролям. Поклонникам сложно было поверить, что интересная блондинка несчастна в личной жизни. Актриса полностью посвящала себя работе, чтобы заглушить боль от неудавшихся отношений. Знаменитость мечтала сыграть драматическую роль, но режиссеры отказывали ей в этом, называя прирожденной звездой комедий. Носова обрадовалась, получив предложение Сергея Герасима сыграть Валю Филатову в «Молодой гвардии». Это была первая серьезная роль актрисы, после которой ее не раз утверждали на драматический образ.
Кинозвезда имела несколько серьезных отношений с молодыми людьми, но все они заканчивались крахом. Первый возлюбленный увез Носову в Австрию, но запрещал заниматься любимым делом. Второй избранник - Юрий Боголюбов боготворил возлюбленную, не обращая внимания на ее неприспособленность к быту. Пара через некоторое время рассталась, чему поспособствовал отец актера и нежелание Носовой рожать. С писателем Виталием Губаревым знаменитость разорвала отношения после шести совместно прожитых лет из-за его постоянной ревности. Последним любовником звезды стал женатый на момент их знакомства Николай Засеев. С ним актриса прожила семь лет, но разорвала связь, так как он не мог бросить семью.
В 90-е Носова попала под сокращение и лишилась работы. Она стала замыкаться в себе, превратившись в затворницу. Актриса жила в бедности, но гордость не позволяла признать это. Знаменитость из-за нехватки средств на еду питалась в столовой для малоимущих, где в неухоженной женщине, облаченной в лохмотья, никто не узнавал известную кинозвезду.
Иногда соседи видели Носову на помойке. Именно они забили тревогу, когда актриса перестала выходить из дома и не отвечала на стук в дверь. Квартиру вскрыли и увидели полную разруху, в комнатах было полно тараканов, знаменитость лежала на полу, а по ней бегали крысы. Носова, пережившая инсульт, скончалась 25 марта 12 лет назад.
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:10