«Королева комедии» Тамара Носова провела последние годы в одиночестве и умирала в нищете среди тараканов и крыс





Носова, всегда улыбчивая на экране, запомнилась зрителям по небольшим, но ярким ролям. Поклонникам сложно было поверить, что интересная блондинка несчастна в личной жизни. Актриса полностью посвящала себя работе, чтобы заглушить боль от неудавшихся отношений. Знаменитость мечтала сыграть драматическую роль, но режиссеры отказывали ей в этом, называя прирожденной звездой комедий. Носова обрадовалась, получив предложение Сергея Герасима сыграть Валю Филатову в «Молодой гвардии». Это была первая серьезная роль актрисы, после которой ее не раз утверждали на драматический образ.Кинозвезда имела несколько серьезных отношений с молодыми людьми, но все они заканчивались крахом. Первый возлюбленный увез Носову в Австрию, но запрещал заниматься любимым делом. Второй избранник - Юрий Боголюбов боготворил возлюбленную, не обращая внимания на ее неприспособленность к быту. Пара через некоторое время рассталась, чему поспособствовал отец актера и нежелание Носовой рожать. С писателем Виталием Губаревым знаменитость разорвала отношения после шести совместно прожитых лет из-за его постоянной ревности. Последним любовником звезды стал женатый на момент их знакомства Николай Засеев. С ним актриса прожила семь лет, но разорвала связь, так как он не мог бросить семью.В 90-е Носова попала под сокращение и лишилась работы. Она стала замыкаться в себе, превратившись в затворницу. Актриса жила в бедности, но гордость не позволяла признать это. Знаменитость из-за нехватки средств на еду питалась в столовой для малоимущих, где в неухоженной женщине, облаченной в лохмотья, никто не узнавал известную кинозвезду.Иногда соседи видели Носову на помойке. Именно они забили тревогу, когда актриса перестала выходить из дома и не отвечала на стук в дверь. Квартиру вскрыли и увидели полную разруху, в комнатах было полно тараканов, знаменитость лежала на полу, а по ней бегали крысы. Носова, пережившая инсульт, скончалась 25 марта 12 лет назад.