АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Таинственный красный шторм Юпитера начал снижаться после 300 лет бушевания
EUR 72.59 USD 63.77
Курс валют на 23.03.2019

«Королева комедии» Тамара Носова провела последние годы в одиночестве и умирала в нищете среди тараканов и крыс

Популярная советская актриса Тамара Носова носила звание «королевы комедии», но всегда мечтала играть трагические роли. Знаменитость провела последние годы в одиночестве и умирала в нищете среди тараканов и крыс.
«Королева комедии» Тамара Носова провела последние годы в одиночестве и умирала в нищете среди тараканов и крыс

Носова, всегда улыбчивая на экране, запомнилась зрителям по небольшим, но ярким ролям. Поклонникам сложно было поверить, что интересная блондинка несчастна в личной жизни. Актриса полностью посвящала себя работе, чтобы заглушить боль от неудавшихся отношений. Знаменитость мечтала сыграть драматическую роль, но режиссеры отказывали ей в этом, называя прирожденной звездой комедий. Носова обрадовалась, получив предложение Сергея Герасима сыграть Валю Филатову в «Молодой гвардии». Это была первая серьезная роль актрисы, после которой ее не раз утверждали на драматический образ.

Кинозвезда имела несколько серьезных отношений с молодыми людьми, но все они заканчивались крахом. Первый возлюбленный увез Носову в Австрию, но запрещал заниматься любимым делом. Второй избранник - Юрий Боголюбов боготворил возлюбленную, не обращая внимания на ее неприспособленность к быту. Пара через некоторое время рассталась, чему поспособствовал отец актера и нежелание Носовой рожать. С писателем Виталием Губаревым знаменитость разорвала отношения после шести совместно прожитых лет из-за его постоянной ревности. Последним любовником звезды стал женатый на момент их знакомства Николай Засеев. С ним актриса прожила семь лет, но разорвала связь, так как он не мог бросить семью.
«Королева комедии» Тамара Носова провела последние годы в одиночестве и умирала в нищете среди тараканов и крыс

В 90-е Носова попала под сокращение и лишилась работы. Она стала замыкаться в себе, превратившись в затворницу. Актриса жила в бедности, но гордость не позволяла признать это. Знаменитость из-за нехватки средств на еду питалась в столовой для малоимущих, где в неухоженной женщине, облаченной в лохмотья, никто не узнавал известную кинозвезду.
«Королева комедии» Тамара Носова провела последние годы в одиночестве и умирала в нищете среди тараканов и крыс

Иногда соседи видели Носову на помойке. Именно они забили тревогу, когда актриса перестала выходить из дома и не отвечала на стук в дверь. Квартиру вскрыли и увидели полную разруху, в комнатах было полно тараканов, знаменитость лежала на полу, а по ней бегали крысы. Носова, пережившая инсульт, скончалась 25 марта 12 лет назад.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 11:10

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
LADA 4х4 «Нива» превратили в
Звезда «Дом-2» Алена Водонаева в шоу
Александр Буйнов накануне дня рождения
Учёные: Появление морщин связано с
"Прибавила в возрасте": Молодую пассию
Ольга Бузова не захотела принимать
«Я не звезда»: Лолита рассказала о
В тюнинг-ателье RevoZport представили
Юлия Савичева перестала общаться с
Ford представит пикап F-150 Raptor на
Атомный крейсер «Адмирал Нахимов» после
Дочь Виктории Бони заняла первое место
«Королева комедии» Тамара Носова
Ученые: Первые отличия в мозге женщин и
Новый смартфон Vivo V15 представлен на
Блогер Лена Миро обвинила звезд в
Учёные: Тромбоциты способны добавлять
Ученые: Таинственный красный шторм
"Не зацикливался на этом": Константин
Составлен ТОП-5 доступных трехрядных
Экс-муж актрисы «Универа» Ольги
Ученые обнаружили в Малайзии ящерицу с
Опубликован пресс-рендер Motorola One
В Германии специалисты высоко оценили
Ученые: Ночной свет провоцирует
Министерство образования и науки РФ
«Стараюсь не упасть»: Анна Семенович
Российские инспекторы совершат
Чувствует себя хорошо: Юрий Николаев
Компания Apple начала трансляцию
Просмотреть все новости