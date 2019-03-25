Новый смартфон Vivo V15 представлен на рынке России





Дисплей устройства размером 6,39 дюйма имеет высокое разрешение и соотношение сторон 19:9. Помимо этого, работает оно на основе Android 9 Pie и чипсета Snapdragon 675, который имеет 8 ядер. Также увеличен объем оперативной памяти.Vivo V15 имеет батарею емкостью на 3700 мАч и трехмодульную основную камеру. Также пользователю будет доступна выдвижная передняя камера.Стоимость новинки в Российской Федерации составит 34 тысячи рублей.