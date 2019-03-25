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Новый смартфон Vivo V15 представлен на рынке России

Китайская компания Vivo Communication Technology Co. Ltd представила новый смартфон V15 Pro для российского рынка. Девайс имеет современный дизайн и актуальные параметры.
Новый смартфон Vivo V15 представлен на рынке России

Дисплей устройства размером 6,39 дюйма имеет высокое разрешение и соотношение сторон 19:9. Помимо этого, работает оно на основе Android 9 Pie и чипсета Snapdragon 675, который имеет 8 ядер. Также увеличен объем оперативной памяти.

Vivo V15 имеет батарею емкостью на 3700 мАч и трехмодульную основную камеру. Также пользователю будет доступна выдвижная передняя камера.

Стоимость новинки в Российской Федерации составит 34 тысячи рублей.



 
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Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 10:54

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