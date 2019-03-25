Новый смартфон Vivo V15 представлен на рынке России
Китайская компания Vivo Communication Technology Co. Ltd представила новый смартфон V15 Pro для российского рынка. Девайс имеет современный дизайн и актуальные параметры.
Дисплей устройства размером 6,39 дюйма имеет высокое разрешение и соотношение сторон 19:9. Помимо этого, работает оно на основе Android 9 Pie и чипсета Snapdragon 675, который имеет 8 ядер. Также увеличен объем оперативной памяти.
Vivo V15 имеет батарею емкостью на 3700 мАч и трехмодульную основную камеру. Также пользователю будет доступна выдвижная передняя камера.
Стоимость новинки в Российской Федерации составит 34 тысячи рублей.
Дисплей устройства размером 6,39 дюйма имеет высокое разрешение и соотношение сторон 19:9. Помимо этого, работает оно на основе Android 9 Pie и чипсета Snapdragon 675, который имеет 8 ядер. Также увеличен объем оперативной памяти.
Vivo V15 имеет батарею емкостью на 3700 мАч и трехмодульную основную камеру. Также пользователю будет доступна выдвижная передняя камера.
Стоимость новинки в Российской Федерации составит 34 тысячи рублей.
Технологии
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 10:54