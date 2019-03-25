Блогер Лена Миро обвинила звезд в лицемерии на похоронах Юлии Началовой

Миро заявила, что многие знаменитости в такой печальный день уделили очень много внимания непосредственно своей внешности. Блогер опубликовала в Сети множество снимков, где видно, что на лицах знаменитостей идеально уложен макияж. При этом многие прибыли на мероприятие в пасмурную погоду в солнцезащитных очках.Похороны Юлии Началовой состоялись 21 марта на территории московского Троекуровского кладбища. Попрощаться с певицей пришло больше сотни поклонников, а также звёзд российской эстрады.