АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Таинственный красный шторм Юпитера начал снижаться после 300 лет бушевания
EUR 72.59 USD 63.77
Курс валют на 23.03.2019

Блогер Лена Миро обвинила звезд в лицемерии на похоронах Юлии Началовой

Лена Миро, являющаяся известным блогером, обвинила звезд в том, что они лицемерили на похоронах Юлии Началовой. По её словам, данное трагическое мероприятие стало для многих отличным вариантом для собственного пиара.
Блогер Лена Миро обвинила звезд в лицемерии на похоронах Юлии Началовой

Миро заявила, что многие знаменитости в такой печальный день уделили очень много внимания непосредственно своей внешности. Блогер опубликовала в Сети множество снимков, где видно, что на лицах знаменитостей идеально уложен макияж. При этом многие прибыли на мероприятие в пасмурную погоду в солнцезащитных очках.

Похороны Юлии Началовой состоялись 21 марта на территории московского Троекуровского кладбища. Попрощаться с певицей пришло больше сотни поклонников, а также звёзд российской эстрады.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:44

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Первые отличия в мозге женщин и
Новый смартфон Vivo V15 представлен на
Блогер Лена Миро обвинила звезд в
Учёные: Тромбоциты способны добавлять
Ученые: Таинственный красный шторм
"Не зацикливался на этом": Константин
Составлен ТОП-5 доступных трехрядных
Экс-муж актрисы «Универа» Ольги
Ученые обнаружили в Малайзии ящерицу с
Опубликован пресс-рендер Motorola One
В Германии специалисты высоко оценили
Ученые: Ночной свет провоцирует
Министерство образования и науки РФ
«Стараюсь не упасть»: Анна Семенович
Российские инспекторы совершат
Чувствует себя хорошо: Юрий Николаев
Компания Apple начала трансляцию
Самому старшему российскому актеру
В Мексике у храма в Чичен-Ице на
"Поступил по-мужски": Муж Вики
В Сети опубликовали видео гоночного
Алла Пугачева подготовила к 70-летию
Ученые: Похудение поможет снизить
Анастасия Костенко поделилась, как
Эксперты протестировали новую версию
Валерия назвала плазмолифтинг своей
В смартфоне ZTE Axon V реализовали
Екатерина Климова сожалеет о
Ученые рассказали о неожиданной
Настя Каменских рассказала о
Просмотреть все новости