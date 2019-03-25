Блогер Лена Миро обвинила звезд в лицемерии на похоронах Юлии Началовой
Лена Миро, являющаяся известным блогером, обвинила звезд в том, что они лицемерили на похоронах Юлии Началовой. По её словам, данное трагическое мероприятие стало для многих отличным вариантом для собственного пиара.
Миро заявила, что многие знаменитости в такой печальный день уделили очень много внимания непосредственно своей внешности. Блогер опубликовала в Сети множество снимков, где видно, что на лицах знаменитостей идеально уложен макияж. При этом многие прибыли на мероприятие в пасмурную погоду в солнцезащитных очках.
Похороны Юлии Началовой состоялись 21 марта на территории московского Троекуровского кладбища. Попрощаться с певицей пришло больше сотни поклонников, а также звёзд российской эстрады.
Миро заявила, что многие знаменитости в такой печальный день уделили очень много внимания непосредственно своей внешности. Блогер опубликовала в Сети множество снимков, где видно, что на лицах знаменитостей идеально уложен макияж. При этом многие прибыли на мероприятие в пасмурную погоду в солнцезащитных очках.
Похороны Юлии Началовой состоялись 21 марта на территории московского Троекуровского кладбища. Попрощаться с певицей пришло больше сотни поклонников, а также звёзд российской эстрады.
ШоуБиз
Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 10:44