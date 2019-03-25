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Ученые: Таинственный красный шторм Юпитера начал снижаться после 300 лет бушевания
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Ученые: Таинственный красный шторм Юпитера начал снижаться после 300 лет бушевания

Большое Красное Пятно, мощный шторм, является одной из самых узнаваемых особенностей атмосферы Юпитера и всей Солнечной системы. Однако наблюдения показали, что после 300 лет бушевания он начал уменьшаться и спадать.
Ученые: Таинственный красный шторм Юпитера начал снижаться после 300 лет бушевания

Движущийся против часовой стрелки шторм, антициклон, может развивать скорость ветра до 500 километров в час . Эта выдающаяся особенность, которая наблюдалась с 1830 года и, возможно, еще в 1660-х годах, долгое время была источником большого интереса и научных исследований.

Многое о Великом Красном Пятне до сих пор неизвестно, в том числе точно, когда и как оно образовалось, что придает ему поразительный красный цвет и почему шторм длится намного дольше, чем другие штормы, которые наблюдались в атмосфере Юпитера.Однако астрономы считают, что его положение на широте, которое постоянно наблюдается в 22 градусах к югу от экватора планеты, связано с заметными облачными полосами в атмосфере Юпитера.

Основываясь на исследованиях, ученые узнали, что атмосфера плавно переходит в жидкий водород внутри планеты. У Юпитера может быть твердое ядро, но, скорее всего, оно очень глубоко погребено под толстым слоем жидкого металлического водорода - формы вещества, которая действует как электрический проводник. Анализ исторических и недавно полученных данных о Большом красном пятне показал, что оно сжимается и становится более круглым и высоким, а его цвет также менялся с течением времени.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 10:32

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