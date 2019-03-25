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Экс-муж актрисы «Универа» Ольги Шеховцовой обманул ее на 50 млн рублей

Ольга Шеховцова, снимавшаяся в «Сукиных детях» и «Универе. Новая общага», стала жертвой махинаций собственного супруга. Гражданский муж-олигарх актрисы обманул ее на 50 млн рублей, выгнав из дома с тремя детьми и пожилой матерью и отняв квартиру на пять комнат в Москве.
Экс-муж актрисы «Универа» Ольги Шеховцовой обманул ее на 50 млн рублей

Помощи экс-возлюбленный Шеховцовой не предоставлял, ссылаясь на проблемы в бизнесе, а недавно она узнала, что он ведет роскошную жизнь. С Николаем Козловым актриса прожила в гражданском браке 16 лет. Мать кинозвезды владела особняком на Рублевке еще до знакомства дочери с олигархом. За годы совместной жизни Шеховцова и ее супруг нажили троих детей и пятикомнатную квартиру в Москве.

Однажды муж попросил актрису подписать разрешение на перепланировку жилья, а она, полностью доверяя возлюбленному, не стала расспрашивать о деталях. Позже оказалось, актриса собственноручно передала апартаменты бизнес-партнеру избранника. За несколько месяцев до этого олигарх обратился к теще с просьбой переоформить особняк, а та, поверив зятю, переписала его на него.

Бизнесмен, заполучив недвижимость стоимостью около 50 млн рублей, выгнал из дому жену, не пожалев детей и ее больную мать. Шеховцова утратила связь с экс-супругом с 2012 года. Семья актрисы снимает в столице трехкомнатную квартиру, денег еле хватает заплатить аренду и на пропитание. Недавно Шеховцова узнала, что Козлов имеет жилье в Москве, владеет элитным клубом для богатых мужчин. Актриса неожиданно для экс-мужа нагрянула к нему в заведение с адвокатами. Он пообещал связаться с представителями бывшей супруги и решить все спорные вопросы.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 10:13

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