Ученые обнаружили в Малайзии ящерицу с невероятно голубыми глазами





Голубоглазую угловатую ящерицу (Gonocephalus liogaster) малоизученного вида лесного дракона нашли в Таман Негара, обширном национальном парке на Малайском полуострове Малайзия, который охватывает древний лес, возраст которого более 130 миллионов лет. Наряду с тропическим лесом Австралии Дейнтри данный участок считается старейшим тропическим лесом в мире.Ящерицы данного вида известны своими большими, широкими головами, яркими чешуйками и экстравагантными шипами и гребнями, а также удивительным цветом глаз. Родственный вид Gonocephalus, угловатая ящерица Белла ( Gonocephalus bellii ), прославился благодаря своей невероятной окраске кожи.Фотографии разместил в Сети фотограф дикой природы Бернард Дюпон.