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Ученые обнаружили в Малайзии ящерицу с невероятно голубыми глазами

Ученые во время исследования лесов Малайзии обнаружили ящерицу лесного дракона с невероятно голубыми глазами. Специалисты отметили, для животного мира данное явление оказалось самым редким в природе.
Ученые обнаружили в Малайзии ящерицу с невероятно голубыми глазами

Голубоглазую угловатую ящерицу (Gonocephalus liogaster) малоизученного вида лесного дракона нашли в Таман Негара, обширном национальном парке на Малайском полуострове Малайзия, который охватывает древний лес, возраст которого более 130 миллионов лет. Наряду с тропическим лесом Австралии Дейнтри данный участок считается старейшим тропическим лесом в мире.
Ученые обнаружили в Малайзии ящерицу с невероятно голубыми глазами

Ящерицы данного вида известны своими большими, широкими головами, яркими чешуйками и экстравагантными шипами и гребнями, а также удивительным цветом глаз. Родственный вид Gonocephalus, угловатая ящерица Белла ( Gonocephalus bellii ), прославился благодаря своей невероятной окраске кожи.
Ученые обнаружили в Малайзии ящерицу с невероятно голубыми глазами

Фотографии разместил в Сети фотограф дикой природы Бернард Дюпон.



 
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Добавил: Кравченко Алена Сегодня, 10:06

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