Составлен ТОП-5 доступных трехрядных автомобилей россиянам





Еще пару лет назад машина с 3 рядами сидений была редкостью и считалась роскошью. Сейчас же на рынке РФ возможно купить даже бюджетные 7-местные авто.Первое место занял кроссовер из Китая Lifan MyWay с задним приводом. Он имеет мотор емкостью 1,8 литра и мощностью 125 лошадиных сил. За стандартную комплектацию придется заплатить всего 870 тысяч рублей. От версии будет зависеть лишь коробка передач - «механика» или «автомат».Вторым оказался Volkswagen Caddy из Германии, который отличается высокой крышей и множеством возможностей по трансформации салона. В качестве силовой установки задействован 1,6-литровый двигатель на 110 лошадиных сил в паре с ручной 6-скоростной коробкой. Его цена в 2,63 миллиона рублей вполне оправдана.На третьей позиции отечественная Lada Largus. Стоимость 7-местной машины от 607 тысяч рублей. За эти деньги владелец получит мотор объемом в 1,6 литра, который развивает 86 лошадиных сил и неприхотлив в обслуживании.Следующий кроссовер - Skoda Kodiaq из Чехии. Он доступен покупателю от 1,4 миллиона рублей. В базовой комплектации 1,4-литровый двигатель с турбонаддувом на 125 лошадиных сил.Закрывает пятерку самых доступных трехрядных машин в России футуристичный минивэн Citroen C4 SpaceTourer, который больше похож на космический челнок. Его цена начинается от 1,86 миллиона рублей и комплектуется мотором, емкость которого - 1,6 литра, а мощность - 150 лошадиных сил.