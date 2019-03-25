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В Германии специалисты высоко оценили Lada 4х4 Urban

На территории Германии специалисты высоко оценили версию Lada 4х4 Urban. Однако на бумаге было поставлено только 3 балла.
В Германии специалисты высоко оценили Lada 4х4 Urban

Тестирование проводилось специалистами Auto Bild. Отмечается, что данное авто популярно у молодых людей. Нужно отметить небольшой набор опций, однако удлиненная версия довольно хорошо держится на шоссе, а также в условиях бездорожья. Во время включения задней передачи слышится странный треск. Когда авто разгоняется до первой сотни, трансмиссия может издавать звуки, которые подобны вою «стаи котов». Для Lada 4х4 Urban оптимальная скорость - это 80 км/ч. Хорошо специалисты отзываются о подвеске, а также печке. Транспортное средство может работать на сжиженном газе, а также бензине Аи-95.

По словам специалистов, Lada 4х4 можно отнести к так называемой группе «хороших, однако старых вещей». В общем авто достойно, чтобы о нём немцы рассказывали своим внукам.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 09:43

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