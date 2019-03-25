АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Таинственный красный шторм Юпитера начал снижаться после 300 лет бушевания
EUR 72.59 USD 63.77
Курс валют на 23.03.2019

Опубликован пресс-рендер Motorola One Vision с камерой на 48 Мп

Ряд зарубежных интернет-ресурсов опубликовал пресс-рендер ожидаемого смартфона Motorola One Vision с камерой с разрешением матрицы в 48 Мп. Дата дебюта новинки пока не разглашается, но количество утечек позволяет говорить о том, что он уже очень близко.
Опубликован пресс-рендер Motorola One Vision с камерой на 48 Мп

Появившийся в Сети пресс-рендер гаджета подтвердил некоторую имевшуюся ранее о его техоснащении неофициальную информацию, а именно: корпус Motorola One Vision будет выполнен из стекла, в широкоформатном экране появится отверстие для «фронталки», основная камера получит главный модуль на 48 Мп, а работой всего устройства станет управлять Android One.

Также известно, что соотношение сторон дисплея Motorola One Vision – 21:9, а разрешение – 2520 x 1080 пикселей. Девайс будет функционировать на 8-ядерном 10-нанометровом процессоре Exynos 9610. Объёмы ОЗУ и ПЗУ устройства составят 3 / 4 ГБ и 32 / 64 / 128 ГБ соответственно, ёмкость аккумуляторной батареи – 3 500 мА•ч.



 
+Дзен +Яндекс новости
Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 09:51

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Ученые: Первые отличия в мозге женщин и
Новый смартфон Vivo V15 представлен на
Блогер Лена Миро обвинила звезд в
Учёные: Тромбоциты способны добавлять
Ученые: Таинственный красный шторм
"Не зацикливался на этом": Константин
Составлен ТОП-5 доступных трехрядных
Экс-муж актрисы «Универа» Ольги
Ученые обнаружили в Малайзии ящерицу с
Опубликован пресс-рендер Motorola One
В Германии специалисты высоко оценили
Ученые: Ночной свет провоцирует
Министерство образования и науки РФ
«Стараюсь не упасть»: Анна Семенович
Российские инспекторы совершат
Чувствует себя хорошо: Юрий Николаев
Компания Apple начала трансляцию
Самому старшему российскому актеру
В Мексике у храма в Чичен-Ице на
"Поступил по-мужски": Муж Вики
В Сети опубликовали видео гоночного
Алла Пугачева подготовила к 70-летию
Ученые: Похудение поможет снизить
Анастасия Костенко поделилась, как
Эксперты протестировали новую версию
Валерия назвала плазмолифтинг своей
В смартфоне ZTE Axon V реализовали
Екатерина Климова сожалеет о
Ученые рассказали о неожиданной
Настя Каменских рассказала о
Просмотреть все новости