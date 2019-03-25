Опубликован пресс-рендер Motorola One Vision с камерой на 48 Мп
Ряд зарубежных интернет-ресурсов опубликовал пресс-рендер ожидаемого смартфона Motorola One Vision с камерой с разрешением матрицы в 48 Мп. Дата дебюта новинки пока не разглашается, но количество утечек позволяет говорить о том, что он уже очень близко.
Появившийся в Сети пресс-рендер гаджета подтвердил некоторую имевшуюся ранее о его техоснащении неофициальную информацию, а именно: корпус Motorola One Vision будет выполнен из стекла, в широкоформатном экране появится отверстие для «фронталки», основная камера получит главный модуль на 48 Мп, а работой всего устройства станет управлять Android One.
Также известно, что соотношение сторон дисплея Motorola One Vision – 21:9, а разрешение – 2520 x 1080 пикселей. Девайс будет функционировать на 8-ядерном 10-нанометровом процессоре Exynos 9610. Объёмы ОЗУ и ПЗУ устройства составят 3 / 4 ГБ и 32 / 64 / 128 ГБ соответственно, ёмкость аккумуляторной батареи – 3 500 мА•ч.
Появившийся в Сети пресс-рендер гаджета подтвердил некоторую имевшуюся ранее о его техоснащении неофициальную информацию, а именно: корпус Motorola One Vision будет выполнен из стекла, в широкоформатном экране появится отверстие для «фронталки», основная камера получит главный модуль на 48 Мп, а работой всего устройства станет управлять Android One.
Также известно, что соотношение сторон дисплея Motorola One Vision – 21:9, а разрешение – 2520 x 1080 пикселей. Девайс будет функционировать на 8-ядерном 10-нанометровом процессоре Exynos 9610. Объёмы ОЗУ и ПЗУ устройства составят 3 / 4 ГБ и 32 / 64 / 128 ГБ соответственно, ёмкость аккумуляторной батареи – 3 500 мА•ч.
Технологии
Добавил: Воробьева Алина Сегодня, 09:51