Министерство образования и науки РФ сообщило об увеличении числа бюджетных мест в вузах





Как известно, вырастет число специалистов- и бакалавров-бюджетников, получающих образование в сфере науки, культуры и искусства, математики, инженерии, образования, медицины и сельского хозяйства.Для магистров увеличится количество бюджетных мест в направлениях культуры и искусства, педагогических наук и сельского хозяйства.Пресс-служба Министерства образования и науки уточнила, что увеличение числа бюджетных мест по данным областям формировалось на основе необходимости подготовки кадров по этим профессиям. Насколько будет увеличена квота, пока неизвестно. На 2019 год планируют сделать 495,4 тысяч бюджетных мест.