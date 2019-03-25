«Стараюсь не упасть»: Анна Семенович показала фото первых занятий по фигурному катанию

Знаменитость начала заниматься фигурным катанием в трехлетнем возрасте. Сначала будущая звезда осторожно передвигалась по льду, но потом уже не боялась упасть и уверенно скользила. Для Семенович катание на коньках стало естественным занятием, и она не могла даже предположить, что кто-то может не уметь этого делать. Артистка очень удивилась неумелым движениям своих друзей, с которыми однажды попала на каток. С той поры певица не посещает массовые катания. Семенович достигла значительных успехов и к 20-ти годам могла похвастаться наградами за призовые места на международных турнирах, «серебром» чемпионата России и званием мастера спорта. Звезде пришлось распрощаться с фигурным катанием из-за травмы мениска и операции.В посте к архивными снимкам, где артистка только знакомится с азами танцев на льду, она поинтересовалась, умеют ли ее поклонники кататься на коньках. Многие фолловеры рассказали о своих впечатлениях от первых не очень удачных попыток скольжения, а некоторые признались, что боятся получить перелом, поэтому опасаются испытывать себя в этом виде спорта.