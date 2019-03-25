АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Redmi Note 7 стоит своих денег: Названы преимущества нового смартфона
EUR 72.59 USD 63.77
Курс валют на 23.03.2019

«Стараюсь не упасть»: Анна Семенович показала фото первых занятий по фигурному катанию

Анна Семенович, в прошлом являвшаяся профессиональной фигуристкой, поделилась с поклонниками в Instagram-микроблоге фотографиями своих еще неуверенных шагов на льду. Впервые став на коньки, вспоминает артистка, она изо всех сил старалась не упасть.
«Стараюсь не упасть»: Анна Семенович показала фото первых занятий по фигурному катанию

Знаменитость начала заниматься фигурным катанием в трехлетнем возрасте. Сначала будущая звезда осторожно передвигалась по льду, но потом уже не боялась упасть и уверенно скользила. Для Семенович катание на коньках стало естественным занятием, и она не могла даже предположить, что кто-то может не уметь этого делать. Артистка очень удивилась неумелым движениям своих друзей, с которыми однажды попала на каток. С той поры певица не посещает массовые катания. Семенович достигла значительных успехов и к 20-ти годам могла похвастаться наградами за призовые места на международных турнирах, «серебром» чемпионата России и званием мастера спорта. Звезде пришлось распрощаться с фигурным катанием из-за травмы мениска и операции.

В посте к архивными снимкам, где артистка только знакомится с азами танцев на льду, она поинтересовалась, умеют ли ее поклонники кататься на коньках. Многие фолловеры рассказали о своих впечатлениях от первых не очень удачных попыток скольжения, а некоторые признались, что боятся получить перелом, поэтому опасаются испытывать себя в этом виде спорта.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Ева Вит Сегодня, 09:18

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Министерство образования и науки РФ
«Стараюсь не упасть»: Анна Семенович
Российские инспекторы совершат
Чувствует себя хорошо: Юрий Николаев
Компания Apple начала трансляцию
Самому старшему российскому актеру
В Мексике у храма в Чичен-Ице на
"Поступил по-мужски": Муж Вики
В Сети опубликовали видео гоночного
Алла Пугачева подготовила к 70-летию
Ученые: Похудение поможет снизить
Анастасия Костенко поделилась, как
Эксперты протестировали новую версию
Валерия назвала плазмолифтинг своей
В смартфоне ZTE Axon V реализовали
Екатерина Климова сожалеет о
Ученые рассказали о неожиданной
Настя Каменских рассказала о
Ученые смогли определить запах смерти
Ученые: Идеальная осанка является
На рендере смартфон Moto Z4 имеет
Mercedes-Benz завершил зимние испытания
Актриса Валентина Талызина: «Лия
Компания Honor выпустила Honor 10i
Эксперты рассказали, как можно
Анна Герман после ДТП не смогла
Ателье Wheelsandmore представило особый
Специалисты составили ТОП недостатков
Россия ответит на угрозу американских
Отец Юлии Началовой обвинил в
Просмотреть все новости