Российские инспекторы совершат наблюдательные полеты над территорией Соединённых Штатов





Полёт на борту самолёта-лаборатории ТУ-154М ЛК-1 запланирован на расстояние в 5130 км. Специалисты поднимутся в воздух с аэродрома Грейт-Фолс Соединённых Штатов. Это произойдёт в период 25-30 марта. Вместе с российскими экспертами на борту будут присутствовать также представители США. В договоре значатся технические средства, а также методы наблюдения. В свою очередь совместный наблюдательный полет на самолёте над территорией Польши будет проведён инспекторами Белоруссии, а также России. В данном случае задействуют Ан-30Б. Он поднимется в воздух с варшавского аэропорта. Самолёту придётся преодолеть 1400 км. Инспекторы Польши, а также Словакии планируют провести ответные наблюдательные полеты непосредственно над территориями Белоруссии, России. В данном случае самолёт Ан-30Б осуществит взлёт с аэродрома Кубинка. В данной модели отсутствует какое-либо вооружение. Она прошла международное освидетельствование при участии России.Данные совместные полеты обеспечат укрепление доверия между странами через совершенствование современных механизмов контроля за ведущейся военной деятельностью, соблюдением заключённых договоров в сфере контроля над вооружением.