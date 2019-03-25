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Чувствует себя хорошо: Юрий Николаев опроверг слухи о госпитализации

Юрий Николаев в Сети опроверг слухи о его госпитализации. В интернете начали говорить, что знаменитость забрали в больницу вследствие потери сознания.
Чувствует себя хорошо: Юрий Николаев опроверг слухи о госпитализации

Телеведущий выразил благодарность поклонникам за переживания, а также интерес, который они проявили к его здоровью. Он признателен всем зрителям, которые помнят его и любят. Юрий Николаев заявил, что чувствует себя хорошо. Элеонора Николаева, являющаяся женой телеведущего, опровергла слухи касательно обморока супруга, после которого он якобы получил травму головы.

Юрий Николаев начал работать на телевидении с 1973 года. Его карьера началась с телепередачи «Утренняя почта». Самую большую известность ведущий получил в ходе работы на телепроекте «Утренняя звезда», который закрылся в 2003 году.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 08:54

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