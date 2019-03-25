Компания Apple начала трансляцию презентации за сутки до ее начала
Корпорация Apple за сутки до назначенного срока запустила на официальном портале в Twitter трансляцию своей презентации. Интернет-пользователи, обратившие на это внимание, поделились скриншотами видео из пустого зрительного зала.
Обычно купертиновцы запускают стрим максимум за полчаса до старта показа, запланированного на 25 марта. На этот раз фанаты бренда увидели трансляцию за сутки до намеченного времени: камеры с разных ракурсов показывали пустые кресла и сцену в Театре Стива Джобса. Интернет-пользователи предположили, что представители Apple по ошибке включили стрим, но никто не спешил видео прерывать, тем более на него был наложен эффект, что вызвало еще большее недоумение.
Позже в прямом эфире прозвучал звонок от американского актера Криса Эванса, запомнившегося киноманам по роли Капитана Америки. На вызов никто не ответил, но блогеры успели сделать соответствующий скриншот и обнародовать его на просторах Twitter.
Обычно купертиновцы запускают стрим максимум за полчаса до старта показа, запланированного на 25 марта. На этот раз фанаты бренда увидели трансляцию за сутки до намеченного времени: камеры с разных ракурсов показывали пустые кресла и сцену в Театре Стива Джобса. Интернет-пользователи предположили, что представители Apple по ошибке включили стрим, но никто не спешил видео прерывать, тем более на него был наложен эффект, что вызвало еще большее недоумение.
Позже в прямом эфире прозвучал звонок от американского актера Криса Эванса, запомнившегося киноманам по роли Капитана Америки. На вызов никто не ответил, но блогеры успели сделать соответствующий скриншот и обнародовать его на просторах Twitter.
Технологии
Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:44