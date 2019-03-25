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"Поступил по-мужски": Муж Вики Цыгановой прокомментировал случай с домогательством к ней Иосифа Кобзона

В одном из интервью Вика Циганова на вопрос о причинах, почему им с супругом не удалось вписаться в современный шоу-бизнес, намекнула на незначительный инцидент с Иосифом Кобзоном. Большинство СМИ сразу же обвинили мэтра эстрады в сексуальных домогательствах, что возмутило мужа певицы.
"Поступил по-мужски": Муж Вики Цыгановой прокомментировал случай с домогательством к ней Иосифа Кобзона

Супруг Цыгановой решил пролить свет на ситуацию, чтобы не дать возможность масс-медиа очернять имя Кобзона и спекулировать на данной истории. В 90-е популярность исполнительницы была настолько велика, что ее «разрывали на части», она давала концерты один за другим. Артистке благодарные слушатели дарили много подарков. После выступления в Тольятти звезде преподнесли в качестве презента три автомобиля, оказавшиеся, как позже выяснилось, ворованными.

Творческая семейная пара была близка с Кобзоном. Легендарный исполнитель помог Цыгановой организовать первые в ее жизни гастроли в США, затем в Австралии. Иоссиф Давыдович посодействовал, чтобы артистке выделили военный самолет для съемок клипа «Любовь и смерть», знакомил ее с важными людьми.

Знаменитость всегда ездила на гастроли в сопровождении супруга, но однажды поехала без него в один из богатых нефтяных регионов. Дома певица рассказала мужу, что, сидя в гостиничном номере, она услышала стук в стену. Артистка вышла убедиться, все ли в порядке в соседней комнате, а дверь ей открыл улыбающийся Кобзон в одном полотенце. Мэтр отечественной эстрады стал приглашать Цыганову к себе в номер спеть ему колыбельную. Артистка сразу же заявила, что муж, если узнает об этом, убьет обоих.
"Поступил по-мужски": Муж Вики Цыгановой прокомментировал случай с домогательством к ней Иосифа Кобзона

Вадим Цыганов отметил, что понимает Иосифа Давыдовича, предпринявшего попытку «приударить» за понравившейся женщиной. В этом случае он не стал бы классифицировать поступок знаменитости как домогательства. Легендарный музыкант увидел реакцию исполнительницы на свои ухаживания и решил прекратить общение с ней, чтобы избавить себя от искушений. Цыганова тоже старалась не попадаться мэтру на глаза. Супруг певицы не имеет претензий к Кобзону и считает, что тот поступил по-мужски.



 
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Добавил: Ева Вит Сегодня, 08:20

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