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Mercedes-Benz завершил зимние испытания электрофургона Sprinter

Немецкий автопроизводитель Mercedes-Benz сообщил, что закончил зимние испытания своего электрофургона Sprinter. На европейский рынок автомобиль попадет во второй части 2019 года.
Mercedes-Benz завершил зимние испытания электрофургона Sprinter

Испытания проводились в Швеции, а именно в Арьеплоге, где температура воздуха опускается ниже отметки минус 30 градусов по Цельсию. Часто дорогу покрывает снег и лед. Разработчики утверждают, что машина готова работать даже в плохих погодных условиях. Новый Mercedes-Benz, аккумулятор которого мощностью 55 кВт-ч, без подзарядки проедет 150 километров, а при низкой температуре - на 50 километров меньше. Максимальная полезная нагрузка данной батареи составит 1984 фунта.

Также доступна батарея меньшего размера, если потребуется больше полезной нагрузки. Аккумулятор 41 кВт-ч повышает грузоподъемность до 2293 фунтов, но понижает максимальную дальность до 115 километров. Для Sprinter есть функция быстрой зарядки. Она зарядит аккумулятор до 80 процентов примерно за полчаса. Электрический двигатель остается прежним, несмотря на батареи. Его мощность около 114 л. с. и 221 фунт-фут крутящего момента.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 21:21

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