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В Мексике у храма в Чичен-Ице на молитву толпы с неба «спустился пернатый змей»

В Мексике вблизи храма, расположенного в Чичен-Ице, в ходе молитвы с неба неожиданно «спустился пернатый змей». Религиозное мероприятие проходило в древнем культовом городе майя, вблизи зиккурата, на полуострове Юкатан.
В Мексике у храма в Чичен-Ице на молитву толпы с неба «спустился пернатый змей»

Многочисленные последователи новой религии обрядились в одежды «мексиканских викингов». После этого люди стали водить хороводы, они ходили вокруг пирамиды Кукулькана, при этом верующие стучали в барабаны. Большая группа граждан обращалась к Богу и просила его объявить начало весны. Внезапно возле зиккурата образовался столб пыли, он заставил собравшихся поверить в конец света. Ранее наступление апокалипсиса предсказывали местные жрецы. Момент возникновения вихря сняли на видео. Конспирологи выразили своё мнение. Предположительно, боги проснулись после продолжительных молитвенных обращений в их честь, это вызвало появление «пернатого змея».

Конспирологи считают, что зиккураты возводили при использовании чертежей, предоставленные инопланетянами. Для строительства, якобы, нужны были летающие конструкции.



 
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Наука
Добавил: Ким Герман Сегодня, 08:25

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