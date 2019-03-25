В Мексике у храма в Чичен-Ице на молитву толпы с неба «спустился пернатый змей»





Многочисленные последователи новой религии обрядились в одежды «мексиканских викингов». После этого люди стали водить хороводы, они ходили вокруг пирамиды Кукулькана, при этом верующие стучали в барабаны. Большая группа граждан обращалась к Богу и просила его объявить начало весны. Внезапно возле зиккурата образовался столб пыли, он заставил собравшихся поверить в конец света. Ранее наступление апокалипсиса предсказывали местные жрецы. Момент возникновения вихря сняли на видео. Конспирологи выразили своё мнение. Предположительно, боги проснулись после продолжительных молитвенных обращений в их честь, это вызвало появление «пернатого змея».Конспирологи считают, что зиккураты возводили при использовании чертежей, предоставленные инопланетянами. Для строительства, якобы, нужны были летающие конструкции.