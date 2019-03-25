Анастасия Костенко поделилась, как растет ее с Дмитрием Тарасовым ребенок
Российская модель Анастасия Костенко на своей странице в Instagram поделилась с подписчиками чувствительным снимком с дочкой и рассказала, как она растет. У маленькой наследницы футболиста Дмитрия Тарасова уже есть шесть зубов, но пришлось отменить ввод некоторых продуктов в рацион из-за диатеза.
Дочку супруги назвали Миланой. Сейчас ей 7 месяцев. Она ползает и привстает, но пока не садится. Спит ребенок отдельно от родителей, а вот соску не отпускает. В одной из социальных сетей модель решила посвятить Милане Тарасовой отдельный пост, ведь многих интересует, как девочка растет.
Публикация собрала много лайков и комментариев, в которых подписчики обсуждают развитие звездного ребенка. Некоторые утверждают, что она очень поздно пытается сидеть, а вот опытные мамы заверили, что у Миланы нет никаких отклонений.
Дочку супруги назвали Миланой. Сейчас ей 7 месяцев. Она ползает и привстает, но пока не садится. Спит ребенок отдельно от родителей, а вот соску не отпускает. В одной из социальных сетей модель решила посвятить Милане Тарасовой отдельный пост, ведь многих интересует, как девочка растет.
Публикация собрала много лайков и комментариев, в которых подписчики обсуждают развитие звездного ребенка. Некоторые утверждают, что она очень поздно пытается сидеть, а вот опытные мамы заверили, что у Миланы нет никаких отклонений.
ШоуБиз
Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 05:11