Анастасия Костенко поделилась, как растет ее с Дмитрием Тарасовым ребенок

Дочку супруги назвали Миланой. Сейчас ей 7 месяцев. Она ползает и привстает, но пока не садится. Спит ребенок отдельно от родителей, а вот соску не отпускает. В одной из социальных сетей модель решила посвятить Милане Тарасовой отдельный пост, ведь многих интересует, как девочка растет.Публикация собрала много лайков и комментариев, в которых подписчики обсуждают развитие звездного ребенка. Некоторые утверждают, что она очень поздно пытается сидеть, а вот опытные мамы заверили, что у Миланы нет никаких отклонений.