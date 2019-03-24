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Эксперты рассказали, как можно сэкономить на покупке авиабилетов

Эксперты рассказали, как можно сэкономить на приобретении авиабилетов. Они поделились важными моментами, которые позволяют подобрать лучшее предложение.
Эксперты рассказали, как можно сэкономить на покупке авиабилетов

Специалисты рассказали, как правильно выбирать оператора, а также тарифы во время покупки билетов, чтобы путешествовать с комфортом и недорого. Следует обращать внимание на возможные акционные скидки. Такие места зачастую не имеют посадочных номеров. Эти билеты нельзя сдать, а также обменять. В данном случае лучше подбирать более дорогие цены, а также лететь рядом всем семейством. Не стоит приобретать билеты задолго до намеченного рейса. В данном случае есть риск переплаты, так как данная опция в компаниях считается бонусом. Билеты лучше бронировать не на выходные, когда это делается большинством людей. Дешевле вылетать в среду либо четверг.

Желательно выбирать утреннее время вылета. Билеты будут дешевле до 8 утра. Также стоит ознакомиться с предложениями прочих авиакомпаний, планировать более дешёвый маршрут.



 
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Добавил: Чернышов Виталий Сегодня, 20:52

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