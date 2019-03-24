Эксперты рассказали, как можно сэкономить на покупке авиабилетов





Специалисты рассказали, как правильно выбирать оператора, а также тарифы во время покупки билетов, чтобы путешествовать с комфортом и недорого. Следует обращать внимание на возможные акционные скидки. Такие места зачастую не имеют посадочных номеров. Эти билеты нельзя сдать, а также обменять. В данном случае лучше подбирать более дорогие цены, а также лететь рядом всем семейством. Не стоит приобретать билеты задолго до намеченного рейса. В данном случае есть риск переплаты, так как данная опция в компаниях считается бонусом. Билеты лучше бронировать не на выходные, когда это делается большинством людей. Дешевле вылетать в среду либо четверг.Желательно выбирать утреннее время вылета. Билеты будут дешевле до 8 утра. Также стоит ознакомиться с предложениями прочих авиакомпаний, планировать более дешёвый маршрут.