Алла Пугачева подготовила к 70-летию Валерия Леонтьева «почти бриллиантовый галстук»





Уникальный презент от Примадонны эстрады легендарному исполнителю вручили в эфире телешоу «Сегодня вечером», посвященного его 70-летию. Пугачева не смогла присутствовать в студии, поэтому попросила Максима Галкина передать подарок имениннику. О сюрпризе для Леонтьева звезда позаботилась заблаговременно, заказав его у своего любимого дизайнера Алишера. Звезда попросила подготовить для певца уже не золотой, а почти бриллиантовый галстук. Алла Борисовна, как отметил ее супруг ведущий программы, велела артисту, творчество которого с годами только растет, носить роскошный аксессуар обязательно «на голой груди». Шикарный галстук, уверена Пугачева, должен дать певцу толчок к новым творческим идеям.Гости студии сюрприз от Примадонны встретили бурными овациями. Артист с восторгом отозвался о презенте, поблагодарив коллегу, что не забыла о нем. Леонтьев, примеряя «бриллиантовый» галстук, пошутил, что теперь он заменит им свой «сиротский».