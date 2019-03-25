Эксперты протестировали новую версию Opel Grandland X для России





В салоне авто имеется приятная атмосферная подсветка. Сиденья отлично спрофилированы. У них имеется длинная подушка и мощная боковая поддержка, широкий диапазон регулировок. В салоне много свободного пространства. Заявленный объем багажного отсека составляет 512 л, увеличивающийся до 1652 л за счёт складывающихся спинок дивана. Для России в авто предлагается бензиновый 1.2-литровый турбомотор на 130 «лошадок», 1.6-литровый дизель на 120 л.с. Бензиновая версия работает вместе с 6-ступенчатой МКПП, а также с 6-диапазонной АКПП. Турбодизель работает с автоматической 6-диапазонной трансмиссией.Мультимедийной системой поддерживается выход в Сеть непосредственно через новую систему OnStar, а также сервисы Android Auto и Apple CarPlay. Помощь во время парковки осуществляется с помощью умной системы кругового обзора. Рулевое управление авто является достаточно информативным. Начало продаж транспортного средства запланировано на 4 квартал этого года.