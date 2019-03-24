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Анна Герман после ДТП не смогла победить тяжелое заболевание

Польская исполнительница Анна Герман продолжила выступать на сцене после ДТП, но победить тяжелое заболевание так и не смогла. На 47-м году жизни она скончалась.
Анна Герман после ДТП не смогла победить тяжелое заболевание

Песня «Танцующая эвридика», исполненная в Сопоте, принесла Анне Герман мировую славу. Выступая за границей, она мечтала приобрести своей матери жилье.

В конце лета 1967 года певица отправилась в Милан, но доехать туда так и не удалось. Водитель кабриолета уснул за рулем и они попали в автокатастрофу. Знаменитость медики обнаружили не сразу, так как она вылетела из автомобиля. В больнице вся замотанная в гипс она лежала в коридоре, пока ее приятели не позаботились о переводе в другую клинику. Возлюбленный Збигнев Тухольский сам сделал для Герман тренажеры. Врачи давали прогнозы, что она больше не будет ходить, но через год у нее это получилось.

В 1980 году у артистки случилось обострение тромбофлебита прямо во время концерта в столице. После этого ей поставили диагноз онкология, поразившая кости, вследствие чего через 2 года она скончалась.



 
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Добавил: Якимова Ирина Сегодня, 20:49

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