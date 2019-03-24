Россия ответит на угрозу американских бомбардировщиков В-52





По его словам, Соединённые Штаты отправили бомбардировщики на территорию Европы для участия непосредственно в учениях НАТО. Самолёты модификации В-52 уже не один раз пролетали вблизи с границей. Данные модели производят ещё с шестидесятых годов. Они до сих пор остаются востребованными в различных вариациях. По всей видимости, Пентагон не будет снимать данную технику с вооружения США до 2040 года. В настоящее время потенциал В-52 увеличился. На сегодняшний день самолетами могут использоваться мины Quickstrike-ER, которые являются невидимыми для ПВО, а также неядерные средства.Не случайно над Балтикой, Тихим океаном, а также Черным морем летают истребители. Москва понимает план Вашингтона. Вследствие этого реализуется проект 12700. Согласно ему российскими судостроителями в 2027 году будут спущены на воду новые современные тральщики, предназначенные для поиска, а также ликвидации мин.